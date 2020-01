BEFFATO GUNTHER Un eccellente settore finale del circuito di Santiago ha consegnato la pole position dell'ePrix cileno a Mitch Evans, ultimo a scendere in pista dei sei piloti qualificatisi per la Superpole. Gli oltre due decimi guadagnati nel tratto finale hanno permesso al pilota della Jaguar di avere la meglio su Maximilian Gunther, autore fino a quel momento del miglior tempo con oltre mezzo secondo di vantaggio sulla coppia di ex piloti di F1 formata da Pascal Wehrlein e Felipe Massa. Completano il risultato della sessione finale Oliver Turvey e Sebastien Buemi, staccati di quasi un secondo dal poleman.

RISULTATI SUPERPOLE ePRIX SANTIAGO

Pos Pilota Team Distacco 1 Mitch Evans Jaguar 1m04.827s 2 Max Guenther BMW +0.275s 3 Pascal Wehrlein Mahindra +0.818s 4 Felipe Massa Venturi +0.818s 5 Oliver Turvey NIO +0.961s 6 Sebastien Buemi e.dams +0.982s

MORTARA BRAVO E SFORTUNATO Il primo degli esclusi dalla Superpole è stato Edoardo Mortara. L'italo-svizzero ha ottenuto un'eccellente prestazione, se consideriamo che nel suo giro lanciato ha dovuto evitare la vettura di Robin Frijns finita in testacoda, perdendo circa 4 decimi nella manovra. Ottavo e nono posto per i due piloti della Mercedes, Ncik de Vires e Stoffel Vandoorne, seguiti dalla coppia DS Techeetah formata da Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne.

GLI INCIDENTI Giornata fino a qui da dimenticare per il cinese Ma Qing-Hua, finito alla barriere in curva 5 dopo essere stato vittima di un analogo incidente nel corso delle prove libere del mattino. Problemi anche per Lucas di Grassi, a sua volta finito contro le barriere in curva 9, ma in grado quantomeno poi di ripartire e di ottenere il 23esimo tempo, con 21 secondi di ritardo. Nelle retrovie anche Frijns per il testacoda già citato e Jerome D'Ambrosio, tradito dal motore in uscita dall'ultima curva e autore così solo del 20esimo tempo. Di seguito la griglia di partenza completa:

1️⃣ @mitchevans_

2️⃣ @maxg_official

3️⃣ @PWehrlein



+ the full grid for the 2020 Antofagasta Minerals #SantiagoEPrix. Find out where to watch the race LIVE here >> https://t.co/j2NbmM8ASn pic.twitter.com/aSsfIPtwK9 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 18, 2020

L'ePrix di Santiago scatterà alle 20:03 ora italiana e verrà trasmesso da Mediaset 20 e da Eurosport 1.