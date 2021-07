GIORNATA DIFFICILE Quella del Gran Premio di Gran Bretagna non è certo stata una giornata semplice per il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Il tedesco di casa Aston Martin Racing, dopo una bella prestazione in qualifica e nella Sprint Race del sabato, entrambe terminate in top-10, è stato infatti costretto al ritiro a causa di un problema tecnico sulla sua AMR21. Ancora prima, però, la domenica di Seb si era messa subito in salita con il clamoroso errore nel primo giro dopo la ripartenza, quando l’ex Ferrari è finito in testacoda in uscita dalla curva Luffield mentre cercava di sorpassare l’Alpine del rivale di una vita, Fernando Alonso.

BEL GESTO Archiviata la giornataccia al volante della sua Aston, il tedesco ha trovato un modo decisamente inusuale per farsi perdonare e per sfogare la frustrazione di una performance sottotono (il compagno Lance Stroll ha terminato in zona punti). Sempre molto generoso verso i suoi meccanici – con i quali non manca quasi mai di intrattenersi con una birretta nel post-gara, allietando le stancanti fasi in cui bisogna impacchettare tutto in vista del Gp successivo – stavolta Seb è andato persino oltre, rendendosi protagonista di una scena assolutamente inedita per un pilota di Formula 1 abituato al lusso e a ogni tipo di comfort.

AMICO DELL’AMBIENTE Molto attento alle tematiche ambientali al punto da ideare l’iniziativa per un “albergo delle api” volto a salvaguardare i preziosi insetti a rischio estinzione, Vettel è infatti salito sulle tribune ormai vuote del circuito di Silverstone per aiutare gli addetti ai lavori a rimuovere i rifiuti lasciati dal pubblico. Un’operazione non certo banale, considerando il tutto esaurito registrato nel weekend e le oltre 356.000 presenze della tre giorni del Gp. Un campione assoluto, a prescindere dal diciannovesimo e penultimo posto di ieri…