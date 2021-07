ALTA TENSIONE Il fin qui bellissimo mondiale F1 2021 si infiamma ulteriormente, con i due grandi rivali per il titolo che vanno clamorosamente a contatto nel corso del primo giro: e mentre Max Verstappen finisce in ospedale per accertamenti, di routine in caso di incidenti violenti come quello di oggi, Lewis Hamilton trionfa tra le polemiche e si porta a -8 dal giovane olandese della Red Bull. A pagare la rimonta del britannico - penalizzato per l'incidente di inizio gara - è Charles Leclerc, autorevole leader del Gp di Gran Bretagna per quasi 50 giri, beffato però a pochi chilometri dall'arrivo. Di questo e tanto altro abbiamo discusso insieme a voi nella nostra consueta diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

F1 GP GRAN BRETAGNA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM