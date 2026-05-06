F1 e Sky estendono la collaborazione: i GP in esclusiva sulla pay-tv fino al 2032

La casa dei motori in Italia, almeno per quanto riguarda la serie che viene considerata la classe regina delle quattro ruote, è e resta Sky. La Formula 1 ha infatti annunciato un accordo pluriennale per il rinnovo dei diritti tv con la pay-tv che fa parte del gigante statunitense Comcast Corporation: le imprese di, tra gli altri, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli resteranno quindi in diretta esclusiva su Sky almeno fino al 2032.

F1 su Sky: l'annuncio di Stefano Domenicali

Un accordo annunciato direttamente da Liberty Media e dal presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, in un comunicato ufficiale. “Sky è sempre stata un partner affidabile – dice il 60enne manager imolese – appassionato e dedito alla causa sin dall’inizio della nostra collaborazione, molti anni fa. Il loro approccio all’avanguardia a livello mondiale in materia di trasmissioni in diretta, creazione di contenuti e analisi dietro le quinte, guidato da un gruppo di commentatori davvero straordinario, ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e sono lieto che la nostra partnership proseguirà anche nel prossimo decennio. Desidero ringraziare tutto il team di Sky per la determinazione dimostrata nel portare a termine questo accordo e nel continuare a trasmettere l’emozione della Formula 1 ai nostri appassionati tifosi”.

Dove si vedranno i GP di F1 fino al 2032

Il precedente accordo tra Sky e la Formula 1 in Italia sarebbe scaduto alla fine della stagione 2027, prima dell’attuale estensione del contratto che porterà ancora in esclusiva i GP sulla pay-tv del gruppo Comcast fino per almeno altri cinque anni. L'accordo ovviamente si estende anche alla controllata Now, che di fatto trasmette via web parte dei canali disponibili agli abbonati della pay-tv satellitare. Per quanto riguarda le trasmissioni dei Gran Premi in chiaro, invece, è credibile che sarà ancora l'emittente tv controllata dallo stesso gruppo, TV8, a occuparsi di mandare in onda, in diretta o in differita, le gare di F1. Il gruppo continuerà a trasmettere anche la MotoGPin esclusiva fino ad almeno tutto il 2027, dopo aver rinnovato per due anni il contratto alla fine della passata stagione.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 06/05/2026