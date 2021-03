SMART WORKING La sede di Silverstone – in passato ospitava la factory della mitica Jordan F1 – è a pochi metri dai cancelli della mitica pista inglese. Non sappiamo se si possa dunque propriamente parlare di smart working ma, la neonata Aston Martin AMR21, un giretto per i… corridoi di casa se l’è comunque concesso. Al pari di quanto accaduto a McLaren, Red Bull, Williams e, ieri, ad Alpine – protagonista con Esteban Ocon – anche il neonato team inglese ha avuto la possibilità di percorrere i primi chilometri della stagione 2021.

FILMING DAY Ormai le modalità dovrebbero essere ben chiare a tutti: impossibile, almeno ufficialmente, effettuare dei test in pista con le monoposto dell’anno in corso. Per questo motivo, un po’ tutte le squadre (lo hanno fatto anche AlphaTauri, a Imola, e Alfa Romeo Racing, a Barcellona) sono solite organizzare una giornata di riprese in pista, per girare filmati molto utili a fini commerciali, ma anche per verificare che tutto sia in ordine e funzionante prima dell’inizio del campionato. Così, oggi è stato il turno di Lance Stroll e soprattutto di Sebastian Vettel, per la prima volta alla guida del suo nuovo bolide su pista bagnata. Di seguito i video e le foto pubblicati sui social ufficiali del team Aston Martin F1 che riassumono il battesimo odierna a Silverstone.