SUBITO IN PISTA Dopo McLaren, Red Bull, Alfa Romeo, AlphaTauri e Williams – le cui forme saranno svelate venerdì 5 marzo in un evento online che sfrutterà tecnologie innovative grazie a una nuova app con l’utilizzo della realtà aumentata – anche per l’Alpine è arrivato il momento di debuttare in pista per un primo assaggio di stagione 2021. Anche la scuderia francese ha infatti approfittato dei due filming day a disposizione dei team, che possono percorrere al massimo 100 chilometri per ogni giornata con le monoposto della stagione in corso ma usando gomme da esibizione ben diverse da quelle utilizzate nei weekend di gara, per un primo shakedown in vista dei test del Bahrain.

And that sound...! 🤩#A521Launch pic.twitter.com/tPEMln47Ti — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 3, 2021

OCON AL VOLANTE Il test è andato in scena a Silverstone, un po’ come già accaduto con McLaren, Red Bull e Williams (Alfa Romeo ha invece scelto Barcellona mentre AlphaTauri ha battezzato la pista di “casa” nella vicina Imola). A battezzare la A521 presentata ieri c’era Esteban Ocon, mentre Fernando Alonso – a causa delle restrizioni anti-Covid per i viaggi dalla Svizzera – ha ancora una volta dovuto seguire da casa le operazioni in pista del team, così come già accaduto con il lancio ufficiale della nuova monoposto. Di seguito i video pubblicati sui social dalla scuderia di Enstone che immortalano i primi giri di pista del brand transalpino in Formula 1.