LINE-UP 2022 Il tempismo forse non è stato dei più fortunati ma, nella giornata dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di George Russell in Mercedes al posto di Bottas (a sua volta dirottato in Alfa Romeo per occupare il sedile di Kimi Raikkonen) ci sono altri due tasselli dello scacchiere piloti della prossima stagione che vanno ufficialmente al proprio posto. In mattinata, è stata infatti la volta dell’AlphaTauri a confermare la line-up piloti per la prossima stagione: anche nel 2022, dunque, al volante della monoposto di Faenza avremo Pierre Gasly e il giovane giapponese Yuki Tsunoda.

F1 GP Olanda 2021, Zandvoort: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda in un evento promozionale AlphaTauri

VEDI ANCHE

PARLA PIERRE “Sono molto felice – spiega il francese, per il terzo anno di fila in grado di raccogliere un podio per il piccolo team italo-austriaco – di poter continuare in Formula 1 con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione, specialmente dopo aver visto i progressi che abbiamo fatto a partire dal 2017, l’anno in cui sono arrivato a Faenza. Considerando le prestazioni mostrate in questa stagione, credo che ci siano ancora grandi obiettivi per il resto dell’anno e per il prossimo, specie se consideriamo i cambiamenti regolamentari che arriveranno nel 2022. Sono emozionato in vista della nuova era della Formula 1 e voglio continuare a lavorare sodo all’interno del team per portare a casa ancora un miglioramento in classifica costruttori. Fin qui è stata una stagione molto positiva e credo che potremo fare ancora meglio nel 2022”.

F1 Test Bahrain 2021, Sakhir: Yuki Tsunoda e Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri)

PARLA YUKI Soddisfazione anche nelle parole di Yuki Tsunoda, il primo classe 2000 della storia della Formula 1 che viene riconfermato al volante della monoposto di Faenza nonostante un anno di esordio complesso, costellato da una serie di (comprensibili) errori di gioventù: “Sono entusiasta di poter restare con la Scuderia AlphaTauri ancora per una seconda stagione. È un’opportunità incredibile e sono grato al team per avermi permesso di continuare con loro il mio processo di crescita in Formula 1. Ho un’ottima relazione con Pierre, ho già imparato tanto da lui quest’anno e la sua esperienza mi sta permettendo di continuare a migliorare le mie doti di pilotaggio. Per questo ritengo fantastico poter proseguire il mio viaggio insieme a lui. Di recente mi sono trasferito a Faenza, mi trovo molto bene all’interno della squadra e non vedo l’ora che cominci la prossima stagione”.