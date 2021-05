L'ILLUSIONE DEL DEBUTTO In casa AlphaTauri si è ufficialmente aperto il tavolo di crisi attorno a Yuki Tsunoda. Il giapponese, che aveva sorpreso tutti con l'eccellente debutto nel GP Bahrain chiuso in nona posizione, ha infilato una serie di weekend negativi conditi di incidenti, lamentele contro il team e prestazioni molto inferiori a quelle del compagno di squadra Pierre Gasly. Helmut Marko, consigliere della Red Bull e responsabile del vivaio del team austriaco, ha quindi optato per un cambiamento drastico per cercare di recuperare il rookie.

SPEDITO IN ITALIA Per Tsunoda è stato dunque pensato un programma intensivo, che avverrà in Itala rimanendo più vicino all'AlphaTauri: ''Abbiamo deciso di trasferire Yuki in Italia, dove sarà sotto la supervisione di Franz Tost - ha spiegato Marko a Formel1.de - Qui imparerà a ritrovare la concentrazione e ad abituarsi al programma di vita e lavorativo di un atleta professionista. Quindi: tanto allenamento, kart e lavoro tecnico in fabbrica per imparare a leggere i dati''.

IN CRISI DI AUTOSTIMA Marko ha spiegato così il momento che sta vivendo Tsunoda: ''Lo sviluppo non è stato certamente positivo. La sua autostima ha subito un duro colpo dopo i molteplici incidente ed è per questo che abbiamo deciso di portarlo in Italia dall'Inghilterra. Questa mossa non è solo per controllarlo meglio, ma anche per infondere in lui un più forte senso di sicurezza. Il suo potenziale è ancora lì''.