Max Verstappen illumina Portimao: rimonta show nel GT World Challenge, ma è "solo" 9°

Non sono arrivati il podio o la vittoria, ma Max Verstappen è stato comunque uno dei grandi protagonisti della 3 Ore di Portimao, appuntamento conclusivo del GT World Challenge Europe. Il pilota olandese ha animato la fase finale della corsa con una serie di manovre spettacolari, caratterizzate da staccate decise, sorpassi all'esterno e duelli ravvicinati che hanno entusiasmato il pubblico. Salito a bordo della sua Mercedes-AMG GT3 nella terza e ultima ora di gara disputata in notturna, l'olandese ha dato vita a un recupero prodigioso dalla 24esima fino alla nona posizione finale, ingaggiando nelle battute conclusive una bella lotta con Arthur Leclerc (il fratello di Charles) sulla Ferrari 296 GT3 targata AF Corse.

Una penalità che frena le ambizioni del team Verstappen

La prestazione della Mercedes numero 3 è stata condizionata da un episodio avvenuto durante la parte centrale della gara. Dopo un avvio positivo da parte del britannico Ben Barnicoat, scattato dalla quindicesima piazzola e capace di risalire la china, il testimone è passato a Chris Lulham. Nel tentativo di conquistare la quinta piazza, il giovane inglese è arrivato al contatto con la Mercedes di Luca Stolz, mandandola in testacoda. L'irregolarità è stata punita dalla Direzione di Gara con un Drive Through, sanzione che ha fatto scivolare l'equipaggio nelle retrovie vanificando la rincorsa alle posizioni di vertice.

Max e il ''solito'' show in pista: il video

Ereditata la macchina in 24esima posizione a meno di un'ora dal termine, Max Verstappen ha messo in mostra tutto il proprio repertorio di guida, completando sorpassi multipli e incroci di traiettoria che gli hanno permesso di riconquistare la top-10 (sopra il video con gli highlight della gara). La bandiera a scacchi ha decretato il nono posto per la Mercedes del team Verstappen.com Racing, subito davanti a Leclerc. La vittoria della gara è andata alla Mercedes numero 17 del team GetSpeed, condotta al traguardo dal trio formato da Ralf Aron, Maximilian Gotz e Fabian Schiller, mentre la corsa della BMW M4 GT3 di Valentino Rossi si è conclusa con un ritiro anticipato, nonostante la bella rimonta messa in scena proprio dal Dottore (costretto a partire dalle retrovie).

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