Caso Budget cap Red Bull: la grande attesa per la decisione Fia, Binotto pessimista

Ieri, a Suzuka, il giorno del primo verdetto. Quello sportivo, con Max Verstappen che ha potuto festeggiare – non senza una punta di sorpresa riguardo all’attribuzione del punteggio pieno nonostante si fossero corsi soltanto 28 dei 53 giri in programma – la matematica certezza della vittoria del titolo Piloti 2022. Oggi, dagli uffici della Fia di Place de la Concorde a Parigi, si attende invece l’altra sentenza, quella finanziaria che potrebbe per certi versi riscrivere i fatti del campionato scorso, in cui si sarebbe verificata la presunta infrazione da parte di Red Bull sui limiti del tetto di spesa imposti per le scuderie. Alle 15.00 italiane ancora nessuna notizia dalla Federazione, ma la comunicazione ufficiale si attende comunque per il pomeriggio.

CASO BUDGET CAP RED BULL: GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

La scorsa settimana si parlava di un presunto sforamento di 10 milioni di euro sul tetto massimo imposto a 145 milioni totali. A Suzuka, invece, la storia sembra aver assunto contorni differenti, con un’infrazione delle norme da parte di Red Bull che – se confermata dai revisori dei conti Fia, che oggi dovrebbero conferire ai team una certificazione di conformità sul rispetto delle norme finanziarie – appare però di entità minore rispetto alle prime indiscrezioni. In ogni caso, la giornata di oggi sarà di certo decisiva per confermare o sospendere il risultato del Mondiale 2021: sarà infatti comunicato se le dieci scuderie hanno rispettato o meno le regole del budget cap. In caso di accertata infrazione, ci sarà un altro collegio giudicante che stabilirà le eventuali sanzioni per i trasgressori (comunque non oggi).

IL RINVIO DELLA DECISIONE: BINOTTO PESSIMISTA

Una decisione che sarebbe dovuta arrivare già la scorsa settimana e che, dopo una lunga giornata di attesa, mercoledì scorso è stata rinviata a oggi, lunedì 10 ottobre. Un rinvio che non sembra deporre in favore di Ferrari e Mercedes, osservatori evidentemente molto interessati alla vicenda, e che ha fatto pensare a una possibile ulteriore “trattativa” tra Fia e Red Bull sull’interpretazione delle norme finanziarie. “Se ci sono discussioni – ha spiegato il team principal del Cavallino Mattia Binotto – è evidente che ci sono degli aspetti poco chiari. Alla fine, credo che qualcosa verrà fuori, ma bisogna capire cosa… Personalmente, sono un po’ pessimista al riguardo. La Fia accusa, il team si difende, la cosa importante è che la situazione venga definita in modo trasparente, così che tutti quanti possano capire meglio l’interpretazione dei regolamenti. Cambiare le norme? Non credo che ci sia bisogno di farlo, anche se siamo solo al primo anno. Sin dall’inizio le regole sono state molto chiare e ci sono state parecchi scambi e chiarimenti con la Fia. Chiarezza e trasparenza saranno importanti, ma potrebbe anche sciogliersi tutto come neve al sole”.

LE POSSIBILI SANZIONI PER L'INFRAZIONE DEL BUDGET CAP

Prendendo a piene mani dal regolamento, il ventaglio delle possibili sanzioni è estremamente ampio. Ricordiamo che in ballo potrebbe esserci l’assegnazione del titolo 2021, che Max Verstappen ha vinto all’ultimo respiro grazie al celebre sorpasso a Lewis Hamilton (foto sotto) nei metri conclusivi di un GP Abu Dhabi consegnato alla storia della F1, anche per quanto riguarda le polemiche scaturite dalle decisioni dell’allora direttore di gara, Michael Masi. Difficile, però, immaginare che la Fia si possa spingere fino a quel punto, sebbene i rivali abbiano chiesto pene esemplari per evitare che il regolamento sul budget cap – introdotto proprio nel 2021 dopo anni di tira e molla tra Federazione e scuderie – possa diventare carta straccia. Di seguito il dettaglio di cosa rischiano i team che dovessero commettere un’infrazione di lieve entità, considerata all’interno del 5% di spesa extra rispetto al tetto imposto dalla Fia:

Reprimenda;

Multa;

Sospensione da una o più sessioni del weekend (gran premio escluso);

Limitazione dei test, aerodinamici o di altro tipo;

Detrazione punti campionato Piloti;

Detrazione punti campionato Costruttori;

Riduzione del budget cap per le stagioni successive.

Qui, invece, il ventaglio delle penalità in caso di infrazione di grave entità, che superi cioè il tetto di spesa per oltre il 5% (il caso che sembrava riguardare la Red Bull prima che l’entità dell’infrazione del team di Milton Keynes si ridimensionasse):

Riduzione del budget cap per le stagioni successive;

Limitazione dei test, aerodinamici o di altro tipo;

Sospensione da una o più sessioni del weekend (gran premio escluso);

Detrazione punti campionato Piloti;

Detrazione punti campionato Costruttori;

Esclusione dal campionato.

FIA: COME FUNZIONA LA DECISIONE SUL BUDGET CAP?

Come dicevamo, quella di oggi, lunedì 10 ottobre, è una giornata molto importante perché arriverà la conferma o la smentita delle presunte infrazioni sostanziali delle norme sul tetto di spesa. A effettuare questa comunicazione sarà la Federazione, sulla base delle risultanze della Cost Cap Administration, l’organo dei revisori di conti che si occupa di verificare se tutto è in regola. Nel caso in cui i bilanci di una o più squadre non dovessero essere conformi al regolamento finanziario, allora la palla passerebbe al Cost Cap Adjudication Panel, un nuovo organismo decisionale che dovrebbe discutere – permettendo alle parti interessate di presentare prove, come in un vero e proprio processo – l’entità della sanzione. Dunque: qualora arrivasse la conferma dell’avvenuta infrazione, comunque oggi non sapremo quale sarà l’eventuale penalità.

OLTRE RED BULL: QUALI ALTRI TEAM A RISCHIO SANZIONE

La Red Bull non sarebbe l’unica a poter finire sul banco degli imputati per la presunta infrazione delle regole sul budget cap, visto che anche Aston Martin e un terzo team sarebbero finiti nella lente d’ingrandimento dei revisori dei conti Fia, sebbene per infrazioni di entità minore. Di certo, c’è già una scuderia che è stata penalizzata per aver contravvenuto alle imposizioni del regolamento finanziario: la Williams, multata di 25.000 euro per non aver presentato entro il limite del 31 marzo 2022 la documentazione relativa al bilancio della passata stagione. In questo caso, la multa è stata piuttosto contenuta visto che si trattava di una infrazione procedurale e non sostanziale.

