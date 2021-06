L’ESPERTO ROMAIN Lo abbiamo visto riemergere quasi miracolosamente – salvo poi scoprire che il miracolo, in realtà, lo ha fatto la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie in materia di sicurezza in pista – da un incidente che in altre epoche non gli avrebbe dato alcuno scampo. Lo abbiamo ammirato poi nel rapido recupero fisico dalle ustioni alle mani e seguito con affetto nella sua nuova avventura Oltreoceano dove si è recentemente anche tolto la soddisfazione della pole position nel Gp sul tracciato stradale di Indianapolis. La parentesi in IndyCar ha però anche riportato Romain Grosjean e il fuoco l’uno di fronte all’altro anche se, stavolta, le immagini sono state decisamente meno drammatiche rispetto all’ultima volta…

PRONTO INTERVENTO Protagonista di un ritiro nella seconda delle due gare della “Formula 1” d’America sul circuito cittadino di Detroit, l’ex pilota della Haas ha infatti parcheggiato la sua monoposto con del fumo proveniente dai freni anteriori. Un fumo che si è poi presto trasformato in un vero e proprio incendio, che ha spinto il transalpino ad agire piuttosto che attendere passivamente l’intervento della squadra dell’AMR IndyCar Safety Team, un gruppo di marshal altamente specializzati che seguono il campionato in tutte le tappe della stagione (al contrario della F1 dove i commissari di percorso sono addestrati dai singoli circuiti).

POMPIERE IMPROVVISATO Così, anziché aspettare in auto come previsto dai protocolli di sicurezza che tendenzialmente vietano ai piloti di abbandonare la vettura prima dell’arrivo dei soccorsi, memore dell’esperienza poco piacevole dell’ultimo GP del Bahrain, Grosjean è sceso velocemente dalla monoposto e si è anche fatto “prestare” un estintore per spegnere il rogo che intanto divampava sull’avantreno della sua Dallara. Un pompiere improvvisato, poi cacciato in malo modo dal luogo dell’incidente con l’arrivo degli operatori AMR, che hanno spinto via Romain fuori dalla sede stradale. Qui sotto il curioso video di quanto accaduto in IndyCar a poco più di sei mesi dal grave incidente di Sakhir che ha di fatto messo fine alla carriera in Formula 1 del pilota francese, che ha poi scherzato su Twitter spiegando: “Io mi prendo cura delle mie auto”.

WOW. Romain Grosjean - the man who walked out of fire last year - just ran back to his car on fire this time to try and put it out.



Remarkable stuff from @RGrosjean. #INDYCAR pic.twitter.com/A7eWwFfbTs