POLE A INDY Nel suo terzo week end di gare in America, Romain Grosjean ha firmato la sua prima pole position. Ironia della sorte, il pilota svizzero lo ha fatto sulla pista stradale di Indianapolis, dove questa sera si correrà l'Indy GP, che percorre un piccolo tratto dell'ovale che fra due settimane ospiterà la celebre 500 miglia. Grosjean infatti aveva accantonato l'idea di correre sugli ovali nella sua prima stagione in America dopo l'uscita dalla Formula 1, peraltro prematura dopo il violento incidente del Bahrain. Riuscito a passare indenne le due eliminatoria, il pilota del team Coyne ha messo tutti dietro di sé nella 'Fast Six'.

NOVITA' NELLE PRIME FILE Qualifica insolita per la corsa sul circuito interno usato anche dalla MotoGP ed in tempi più lontani anche dalla Formula 1. Se al fianco di Grosjean scatterà un avversario temibile quale Josef Newgarden, nelle file successive partiranno Jack Harvey e Alex Palou. Quest'ultimo è stato il pilota meglio piazzato di casa Ganassi con il resto della truppa molto arretrato. Terza fila per Scott McLaughlin, uno che un anno fa correva nel Supercars australiano, e Conor Daly, al via con il team Carpenter, squadra non da primissime file.

ERRORE DI POWER Ancora un errore in qualifica, dopo St. Petersburg, per Will Power. L'australiano è finito in testacoda nel Q2 non marcando un solo giro cronometrato. Da segnalare l'ottava posizione di Colton Herta, pilota meglio piazzato di casa Andretti, fresco di rinnovo biennale dopo che - si dice - si era alzato il suo interessa da parte dei team di Formula 1. Caduti in Q1 Felix Rosenqvist e Alexander Rossi, più indietro Scott Dixon e Takuma Sato. Giornata storta per Pato O' Ward mentre è ultimo Juan Pablo Montoya, presenza spot in ottica 500 miglia. La quinta gara stagionale scatterà questa sera alle ore 20.30 italiane. Diretta su DAZN.

