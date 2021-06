GIRO DI BOA La nona gara sulle diciotto in programma per l'Indycar series 2021 si è disputata sul circuito permanente di Road America. In Wisconsin, sulla celebre pista di Elkhart Lake, Alex Palou ha messo a segno il secondo centro stagionale - grazie alle noie tecniche che hanno fermato sul finale Josef Newgarden - passando così in testa alla classifica generale superando Pato O'Ward. Battaglia tra giovani con Colton Herta che ha finito alle sue spalle e che sta provando ad inserirsi per la lotta al titolo.

Rivedi il GP di Road America tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.