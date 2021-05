IL RITORNO DI DIXON, LA PRIMA DI O'WARD Il primo double-header stagionale dell'Indycar series è andato in scena lo scorso fine settimana dove la serie americana ha gareggiato per due giorni di fila sull'ovale di Dallas. In Texas Scott Dixon è ritornato al successo. Il campione in carica si è imposto nella corsa del sabato mentre alla domenica a fare da contraltare ad un veterano della serie è arrivato il primo successo di Pato O'Ward.

Rivedi le due gare dell'Indycar series sull'ovale di Forth Worth grazie al 'Fast Forward', sintesi di trenta minuti che l'Indycar series dirama all'indomani di ogni week end tramite il proprio canale Youtube ufficiale.