Autore:

Simone Dellisanti

EAU ROUGE Con il Gran Premio del Belgio 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Spa-Francorchamps per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Ungheria vinto dalla Mercedes di Hamilton. La sfida si riaccende a partire da venerdì 24 agosto con le prove libere fino a domenica 26 agosto, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento.

GP STORICO La prima edizione del GP di Germania risale al 1926, ma fu solo quella del 1951 che venne ritenuta valida per il Mondiale di Formula 1: all’epoca si correva sul difficile, lungo e insidioso circuito del Nurburgring Nordschleife, il quale, nel 1976, fu teatro di uno spaventoso incidente accaduto a Niki Lauda, che si schiantò contro le barriere della curva Bergwerk. In seguito a questo dramma, la gara tedesca si spostò nel Tempio della Velocità di Hockenheim, che rimase la sede privilegiata fino a metà degli anni 2000 nonostante il grande rinnovamento della pista del 2002 che comportò l’eliminazione dei lunghi rettilinei che la caratterizzavano.

UNA VOLTA PER CIASCUNO A partire dal 2008, il GP di Germania prese vita prima sull’Hockenheimring e poi sul layout GP del Nurburgring. La sfida tra le due piste, alla fine, vide privilegiare la prima, la cui ultima edizione risale a due anni fa con Lewis Hamilton vincitore sulla sua Mercedes.

TRA LE FORESTE TEDESCHE Il circuito di Hockenheim è una pista situata nei pressi dell’omonima cittadina nel nord del Land Baden-Württemberg, e nel suo layout originale aveva una configurazione molto lunga ed estremamente veloce, che passava in mezzo ai boschi e alle foreste della Germania. Negli anni ‘70, però, la sua lunghezza complessiva fu ridotta a poco meno di 7 km e presentava lunghissimi rettilinei che gli permisero di ottenere la fama di “Tempio della Velocità”. All’inizio degli anni 2000, però, i piani alti della Formula 1 ne stravolsero il layout, riducendolo agli attuali 4,574 km per 17 curve dal momento che i tratti boscosi non permettevano un’esposizione sufficiente di cartelli pubblicitari e perché si riteneva più efficace un GP più corto, con un maggior numero di giri.

FATTI SALIENTI Dopo una breve pausa di un anno, quindi, il circuito di Hockenheim è pronto a tornare nel calendario iridato del Mondiale di Formula 1 2018. Quali sono i suoi fatti salienti? Il pilota più vincente è Michael Schumacher con quattro successi all’attivo, mentre il Costruttore che ha dominato la scena su questo tracciato è la Ferrari, con ben 21 vittorie in bacheca.

GLI ORARI Clicca qui per scoprire dove e come vedere il Gran Premi del Belgio in TV.

CARATTERISTICHE