Autore:

Valerio Colombo

KIMI E LE SUE ARDENNE Il feeling tra il leggendario tracciato di Spa-Francorchamps e Kimi Raikkonen non nasce certo oggi, ma si conferma dopo questa prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio, che si chiude con il miglior tempo di giornata siglato dal finlandese nella seconda sessione di prove libere. Nella simulazione di qualifica con la gomma Supersoft il veterano della Ferrari ha chiuso i secondi 90 minuti in pista con un miglior tempo di 1'43"355, precedendo di 168 millesimi il leader del mondiale Lewis Hamilton e di 448 il suo connazionale Valtteri Bottas (Che domenica partirà nelle retrovie per la sostituzione della Power Unit).

OCCHIO ALLE MERCEDES Dietro di loro si sono classificati a parità di mescola, Max Verstappen (+0"691) e Sebastian Vettel (+0"774) con sesto Daniel Ricciardo (+0"895). Il ritardo del tedesco, leader nelle FP1 di questa mattina, si spiega facilmente: il traffico nel corso del suo primo tentativo lanciato con la gomma più morbida non gli ha permesso di completare un giro degno di nota. Un piccolo campanello d'allarme per la Ferrari era scattato però poco prima, quando con gomma Medium Lewis Hamilton aveva rifilato circa 7 decimi al ferrarista. Sul passo gara, infine, la Ferrari è sembrata la più veloce, con ogni mescola calzata. Rispetto alla mattinata meglio le due Sauber (entrambe nella top ten) mentre si confermano in ottima forma sul tracciato tra le Ardenne sia la Force India (Perez settimo) che la Renault (Sainz ottavo).

RISULTATI FP2