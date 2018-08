Autore:

DOPPIETTA FERRARI Si è chiusa anche la terza e ultima sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, dove alle ore 15 i protagonisti della Formula 1 scenderanno in pista per contendersi la pole position del Gran Premio del Belgio. Sotto un cielo plumbeo e con temperature autunnali (12°) il miglior tempo nell'ultima sessione l'ha ottenuto Sebastian Vettel che con 1'42"661 si è fermato ad appena un decimo dal tempo che lo scorso anno (1'42"553) valse la pole position a Lewis Hamilton. Dietro al ferrarista ha concluso il suo compagno di scuderia Kimi Raikkonen in 1'42"734, poi il britannico leader del mondiale in 1'42"798.

TRIS D'ASSI Tutti i piloti hanno utilizzato la mescola Supersoft, quella che tra un paio d'ore - pioggia permettendo - calzeranno in una sessione di qualifica che si preannuncia incertissima. La lotta per la pole sembra un discorso chiuso a Vettel, Raikkonen e Hamilton, visto che l'altro alfiere Mercedes, Valtteri Bottas, partirà a fondo griglia per aver ecceduto il numero di componenti motori. Per il finnico comunque è arrivato il quarto tempo a otto decimi dal leader, davanti agli staccatissimi Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Oltre i due secondi il resto del mondo, guidato da Charles Leclerc. Da segnalare nel finale di sessione una bandiera rossa a 12 minuti dal termine, provocata dall'uscita di Stoffel Vandoorne, stretto sull'erba da un distratto Valtteri Bottas. L'appuntamento per l'inizio delle qualifiche è per le 15 in punto, quando i 20 piloti più veloci del mondo daranno vita alla Q1.

