Autore:

Simone Dellisanti

IL RITORNO La Formula Uno ritorna a far rombare i motori in vista del GP del Belgio in programma questo week end. Il Gran Premio del Belgio 2018 sarà visibile in diretta Sky e sarà, anche, trasmesso in differita e in chiaro su TV8. Di seguito gli orari per entrambi i palinsesti.

SKY-IN DIRETTA

Venerdì 24 agosto

Ore 11:00 - 12:30 - Prove Libere 1

Ore 15:00 - 16:30 - Prove Libere 2

Sabato 25 agosto

Ore 12:00 - 13:00, Prove Libere 3

Ore 15:00 - Qualifiche

Domenica 26 agosto

Ore 15:10 - Gara

TV8-IN DIFFERITA

Sabato 25 agosto

Ore 19:00 - Qualifiche

Domenica 26 agosto

Ore 21:00 - Gara