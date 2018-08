Autore:

Valerio Colombo

SUBITO LOTTA A TRE L'estate è ufficialmente finita stamattina alle 11 in punto per i piloti della Formula 1, quando i semafori verdi si sono riaccesi nella pitlane di uno dei circuiti più esaltanti del calendario, lo storico Spa-Francorchamps dove domenica si disputerà il Gran Premio del Belgio. Nella prima sessione di prove libere subito protagonisti i piloti dei tre team che hanno dominato la prima parte di stagione. Sotto un cielo grigio ma senza pioggia, ha concluso davanti a tutti Sebastian Vettel con la sua Ferrari, fermando i cronometri in 1'44"358 con gomma Soft. Alle sue spalle di un decimo e mezzo Max Verstappen con la Red Bull, poi Lewis Hamilton a 3 decimi con una Mercedes che, a parte nelle prime fasi, ha preferito testare a lungo le gomme Medium.

BENE FORCE INDIA, SFORTUNA RICCIARDO Quarto e quinto, con un distacco di tre decimi e mezzo (che su una pista lunga come Spa è poca cosa), Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, separati tra loro di appena 6 millesimi ma con una mescola di differenza (Soft per il ferrarista, Medium per il pilota delle frecce d'argento), mentre in sesta piazza si è inserito in extremis Daniel Ricciardo, che ha patito problemi con la Power Unit Renault della sua Red Bull ed ha potuto compiere solo un paio di giri nel finale. A dispetto della crisi finanziaria (peraltro momentaneamente risolta grazie all'intervento dell'imprenditore Lawrence Stroll, padre di Lance), ottime prestazioni in pista per le due Force India, 7° e 9° con Ocon e Perez, e anche per il team Renault, anch'esso con entrambi i piloti nella top ten. La seconda sessione di prove libere andrà in scena alle 15 con qualche rischio che arrivi la pioggia.

