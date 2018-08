FIGLIOL PRODIGO Dopo l'annuncio del ritiro di Fernando Alonso dalla Formula Uno e dal team McLaren, la squadra di Woking non è stata con le mani in mano e ha già aggiornato la line up piloti per la prossima stagione della massima serie motoristica. Ad affiancare Vandoorne, sulla McLaren F1, nel 2019 ci sarà Carlos Sainz Jr. figlio del più famoso Carlos Sainz, campione pluripremiato nei rally e nella Dakar.

GIRO DI VOLANTI Ancora non è avvenuto l'annuncio ufficiale ma ancora pochi giorni e la McLaren presenterà al mondo il nuovo binomio per la prossima stagione, con Sainz che vestire i panni arancioni della scuderia inglese per le prossime due stagioni. Carlos Sainz Jr. lascerà il suo posto alla Renault che sarà occupato da Ricciardo, pilota uscente dalla Red Bull che, a sua volta, lascerà il volante della vettura dei bibitari a Pierre Gasly, futuro gregario di Max Verstappen.

CIRCUS 2019 Per la prossima stagione di Formula Uno è stata confermata la coppia della Mercedes con il duo Hamilton-Bottas, mentre in casa Ferrari dovrebbe essere confermato ancora Kimi Raikkonen come secondo pilota del Cavallino Rampante, con buona pace di Charles Leclerc che farà ancora un po' di gavetta a bordo della Alfa Romeo Sauber.