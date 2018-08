Autore:

Emanuele Colombo

ADDIO ALLA F.1 Fernando Alonso lascerà la F1a fine anno: “Dopo 17 anni in questo sport fantastico, è per me tempo di cambiare e andare altrove”, ha dichiarato il due volte campione del mondo. Che ha aggiunto: “Ci sono ancora diverse gare da qui alla fine della stagione e io le disputerò con la stessa passione e impegno di sempre. Vediamo che cosa mi darà il futuro, ci sono nuove sfide dietro l’angolo".

IL FUTURO, TRA ENDURANCE E INDIANAPOLIS Ancora nulla è trapelato sul futuro del campione, ma si sa che l'impegno nel campionato Endurance con la Toyota – squadra con la quale Alonso ha conquistato la vittoria alla ultima 24 ore di Le Mans – proseguirà per tutto il 2019 e già il prossimo 17 agosto a Silverstone lo vedrà schierato nella 6 ore valevole per il WEC. Alcuni rumors, tuttavia, lo vedrebbero vicino a un accordo per correre la prossima 500 Miglia di Indianapolis.

DECISIONE PRESA MESI FA L'annuncio dell'addio, dato ieri dalla McLaren, segue una decisione presa già qualche mese addietro, dice Fernando, che ringrazia Chase Carey e Liberty Media per lo sforzo fatto nel tentativo di fargli cambiare idea e prolungare la sua carriera in Formula 1.