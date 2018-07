Autore:

Simone Dellisanti

GP D'INGHILTERRA Con il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito Silverstone per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Austria vinto dalla Red Bull di Verstappen. La sfida si riaccende a partire da venerdì 6 luglio con le prove libere fino a domenica 8 luglio, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio d'Inghilterra in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del decimo GP di questa Stagione.

SILVERSTONE VS DONINGTON Negli anni '90, in seguito, altri cambiamenti furono messi in atto, rivoluzionando drasticamente il layout del circuito britannico e rendendolo molto più lento. Inizialmente doveva rimanere in calendario fino al 2009, visto che dal 2010 sarebbe subentrato al suo posto la pista rivale di Donington Park. Tuttavia i disagi finanziari degli organizzatori di quest'ultimo tracciato hanno poi convinto Bernie Ecclestone a riconfermare Silverstone come sede principale del GP di Gran Bretagna per il prossimo futuro. Le ultime modifiche attuate sono quelle del 2010, anno in cui venne allungato di 760 metri andando quindi a ricongiungersi con la fisionomia utilizzata dall'odierna MotoGP: la sua lunghezza è di 5,891 km e presenta 18 curve in totale.

FATTI SALIENTI Silverstone è stata la sede della prima vittoria della Ferrari nel 1951 ad opera di Josè-Froilan Gonzales, mentre quella del 1979 rappresenta il primo successo della Williams. L'edizione 1998 sarà ricordata perchè Michael Schumacher vinse la gara tagliando il traguardo dalla pit-lane dei box perchè doveva scontare una penalità di “stop and go” di 10 secondi. Quella del 2003, invece, vide l'invasione in pista da parte di Neil Horan, ex prete irlandese che causò l'ingresso della safety car. Infine, con l'introduzione dell'era turbo-ibrida, a partire dal 2014 l'unico vincitore è stato il britannico Lewis Hamilton, il quale ha portato alto l'onore dell'Inghilterra al volante della sua Mercedes.

ORARI TV Il round inglese del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita su TV8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Gran Bretagna 2018: prove, qualifiche e gara.

PROVE LIBERE 1

Cla # Pilota Chassis Motore Giri Tempo Gap 1 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 24 1'27.487 2 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 27 1'27.854 0.367 3 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 22 1'27.998 0.511 4 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 30 1'28.144 0.657 5 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 24 1'28.218 0.731 6 33 Max Verstappen Red Bull TAG 24 1'28.325 0.838 7 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 12 1'29.352 1.865 8 11 Sergio Perez Force India Mercedes 23 1'29.812 2.325 9 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 24 1'29.815 2.328 10 18 Lance Stroll Williams Mercedes 25 1'29.878 2.391

PROVE LIBERE 2

Cla # Pilota Chassis Motore Giri Tempo 1 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 36 1'27.552 2 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 32 1'27.739 3 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 30 1'27.909 4 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 34 1'28.045 5 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 31 1'28.408 6 14 Fernando Alonso McLaren Renault 31 1'29.306 7 27 Nico Hulkenberg Renault Renault 35 1'29.354 8 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 33 1'29.467 9 11 Sergio Perez Force India Mercedes 32 1'29.522 10 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 30 1'29.557

PROVE LIBERE 3

Cla # Pilota Chassis Motore Giri Tempo 1 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1'26.722 2 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 13 1'26.815 3 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 16 1'27.364 4 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 8 1'27.851 5 33 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 21 1'28.012 6 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 15 1'28.018 7 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 17 1'28.146 8 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'28.418 9 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 17 1'28.554 10 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 16 1'28.814

QUALIFICHE

Cla # Pilota Chassis Motore Tempo Distacco 1 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'25.892 2 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'25.936 +0.044 3 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1'25"990 +0.098 4 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'26.217 +0.325 5 33 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1'26.602 +0.710 6 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1'27.099 +1.207 7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'27.244 +1.352 8 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1'27.455 +1.563 9 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1'27.879 +1.987 10 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1'28.194 +2.302