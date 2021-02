TAMPONE POSITIVO Il coronavirus continua a correre veloce anche tra i super controllati atleti professionisti. Il nuovo aggiunto alla lista di contagiati da Covid-19 è Pierre Gasly, pilota transalpino di casa AlphaTauri che ha annunciato sui propri canali social di aver effettuato un tampone e di essere risultato positivo. Fortunatamente Gasly, 25 anni il prossimo 7 febbraio, sta comunque bene ed è in autoisolamento nella propria abitazione.

L’ANNUNCIO SOCIAL L’annuncio è arrivato direttamente sulle storie dell’account ufficiale Instagram del pilota: “Ciao a tutti, spero che stiate bene e al sicuro. Volevo che sapeste che sono risultato positivo al test per Covid-19. Ho subito avvisato quelli con cui sono entrato in contatto nei giorni scorsi e sono in autoisolamento seguendo tutti i protocolli imposti dalle autorità sanitarie locali. Mi sento bene e continuerò a seguire il mio piano di allenamento da casa”.

GLI ALTRI Pierre Gasly, salito alla ribalta delle cronache per la vittoria clamorosa del Gran Premio d’Italia 2020 che ha riportato il successo alla piccola scuderia di Faenza a 12 anni di distanza dall’ultima volta (con Vettel nel 2008, sempre a Monza), si aggiunge a una lista sempre più numerosa di colleghi che hanno già contratto la malattia. Il primo era stato Sergio Perez, seguito dal compagno Lance Stroll e, sempre a mondiale 2020 ancora in corso, da Lewis Hamilton, costretto poi a saltare il Gp di Sakhir dopo essersi già laureato campione. Nel periodo di off-season era poi toccato anche a Lando Norris e, da ultimo, Charles Leclerc, prontamente ristabilitosi e già al lavoro questa settimana nei test privati di Fiorano.