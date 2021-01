NIENTE GUSTO E OLFATTO Il nome di Lando Norris si aggiunge alla lunga lista di sportivi contagiati dal Covid- 19, si tratta del quarto pilota di Formula 1 dopo i casi di Sergio Perez, Lewis Hamilton e Lance Stroll. Il giovane della McLaren è in vacanza a Dubai dove si è accorto ieri di aver perso la percezione di gusto e olfatto, sottoponendosi subito al test che ha avuto riscontro positivo. Lando è ora in isolamento nell'emirato, dove resterà per i prossimi 14 giorni, le sue condizioni sono buone e lo stesso pilota ha comunicato di non avere altri sintomi.

COMUNICATO MCLAREN E TWEET Nel comunicato della McLaren si legge: ''Possiamo confermare che Lando è risultato positivo al Covid-19 ieri a Dubai, dove sta trascorrendo le vacanze in attesa di riprendere la preparazione. Dopo essersi accorto di aver perso gusto e olfatto si è subito sottoposto al test informando il team. In linea con le leggi locali, si trova ora nel suo hotel in isolamento, e lì trascorrerà i prossimi 14 giorni. Si sente bene e non ha alcun altro sintomo''. Sulla stessa linea le parole di Lando sui suoi canali social, che aggiunge di aver informato chiunque sia stato in contatto con lui negli ultimi giorni.