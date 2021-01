SINTOMI BLANDI Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19 in uno dei regolari test ai quali si sottopone ogni settimana. L'annuncio è stato dato alle 15.25 del pomeriggio di giovedì dalla Scuderia Ferrari tramite i suoi canali social, il pilota di Maranello - in linea con i protocolli del team - si è sottoposto nella giornata di mercoledì al test che ha dato esito positivo. Immediatamente il monegasco ha avvisato il team e informato ogni persona con cui era stato a contatto negli ultimi giorni. Attualmente si sente bene seppur con sintomi blandi, e ha iniziato il periodo di isolamento presso la propria abitazione a Monte Carlo.

QUINTO POSITIVO Leclerc è il quinto pilota di Formula 1 ad aver contratto il Coronavirus Covid-19, prima di lui - nell'ordine - il messicano Sergio Perez, il canadese Lance Stroll, e i britannici Lewis Hamilton e Lando Norris. Tre minuti dopo il post della Ferrari è arrivato quello del diretto interessato, che sui suoi canali social scrive: ''Ciao ragazzi, spero stiate tutti bene. Voglio farvi sapere che sono risultato positivo al Covid-19. Mi controllo regolarmente seguendo i protocolli, sfortunatamente ho appreso di essere stato in contatto con una persona positiva e mi sono subito messo in auto-isolamente, comunicandolo a tutti coloro con cui avevo avuto contatti. Il successivo test è risultato essere positivo. Mi sento bene e ho pochi sintomi. Rimarrò in isolamento nella mia casa a Monaco in accordo con le regole stabilite dalle autorità locali. State bene e prendetevi cura di voi''.