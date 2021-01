FORZA FAUSTO! Arrivano notizie positive dall'Ospedale di Bologna dove Fausto Gresini è stato ricoverato il 27 dicembre scorso per aver contratto il Coronavirus Covid-19. L'esperto manager imolese - iridato nella classe 125 1985 e 1987 e poi dirigente di successo grazie alla Gresini Racing che corre oggi in tutte le classi del Motomndiale - è finalmente cosciente e nei giorni scorsi ha potuto festeggiare il 10° compleanno della sua piccola Agnese con una videchiamata dall'ospedale lo scorso 10 gennaio, e anche ricevere ieri la visita della moglie Nadia.

GRINTA GRESINI! Nel comunicato emesso lunedì della struttura ospedaliera emiliana, il dottor Nicola Cilloni che lo ha in cura sottolinea che ''le condizioni cliniche generali di Gresini sono in miglioramento, seppure ancora fragili. È sveglio e molto collaborativo, è aiutato ancora dalla macchina per respirare ma ha già iniziato a fare fisioterapia. La visita odierna della moglie Nadia, che ha accolto con grande emozione, ha rafforzato sicuramente la grande grinta che lo contraddistingue''. E noi tutti da Motorbox continuiamo a tifare per Fausto!