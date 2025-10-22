GP Messico 2025, Città del Messico: risultati prove libere

Il campionato 2025 di Formula 1 entra nel vivo e lo fa a Città del Messico, per il GP del Messico round numero 20 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sull'Autodromo Hermanos Rodriguez.
Risultati GP Messico 2025
GP Messico 2025, ordine di arrivo
Domenica 26 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Messico 2025, griglia di partenza
GP Messico 2025, risultati qualifiche
Sabato 25 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Messico 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 25 ottobre, ore 19.30
GP Messico 2025, risultati PL2 / FP2
Sabato 25 ottobre, ore 00.00
GP Messico 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 24 ottobre, ore 20.30
Charles Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del weekend della F1 a Città del Messico, in un turno di test caratterizzato dalla pista molto sporca e dalla presenza di ben nove piloti di riserva (per ottemperare alla regola che prevede come ogni pilota debba nel corso dell'anno cedere il proprio sedile a un rookie in almeno due sessioni di FP1 a stagione). Alle spalle del monegasco della Ferrari c'è Andrea Kimi Antonelli, con Nico Hulkenberg ottimo terzo davanti al leader del Mondiale, Oscar Piastri. Assenti Lando Norris, Max Verstappen e Lewis Hamilton, sostituito dall'italiano Antonio Fuoco, che ha chiuso ultimo lavorando più che altro in ottica gara con gomme Hard.
F1 Città del Messico, classifica FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:18.380
|29
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.107
|35
|3
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+0.380
|27
|4
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.404
|31
|5
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+0.536
|28
|6
|Arvid Lindblad*
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.617
|26
|7
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+0.658
|29
|8
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.710
|29
|9
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+0.951
|28
|10
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+1.004
|33
|11
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.029
|32
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+1.092
|26
|13
|Patricio O’Ward*
|McLaren-Mercedes
|+1.300
|30
|14
|Frederik Vesti*
|Mercedes
|+1.309
|32
|15
|Paul Aron*
|Alpine-Renault
|+1.482
|29
|16
|Ryo Hirakawa*
|Haas-Ferrari
|+1.693
|27
|17
|Ayumu Iwasa*
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.773
|29
|18
|Luke Browning*
|Williams-Mercedes
|+1.930
|31
|19
|Jak Crawford*
|Aston Martin-Mercedes
|+1.991
|29
|20
|Antonio Fuoco*
|Ferrari
|+2.474
|29
*Pilota di riserva in macchina soltanto nelle prove libere 1
GP Messico 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Città del Messico dove si disputa il GP del Messico, round 20 della stagione 2025 di Formula 1.