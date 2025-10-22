GP Messico 2025, Città del Messico: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP del Messico 2025, sul circuito di Città del Messico: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

Il campionato 2025 di Formula 1 entra nel vivo e lo fa a Città del Messico, per il GP del Messico round numero 20 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sull'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Charles Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del weekend della F1 a Città del Messico, in un turno di test caratterizzato dalla pista molto sporca e dalla presenza di ben nove piloti di riserva (per ottemperare alla regola che prevede come ogni pilota debba nel corso dell'anno cedere il proprio sedile a un rookie in almeno due sessioni di FP1 a stagione). Alle spalle del monegasco della Ferrari c'è Andrea Kimi Antonelli, con Nico Hulkenberg ottimo terzo davanti al leader del Mondiale, Oscar Piastri. Assenti Lando Norris, Max Verstappen e Lewis Hamilton, sostituito dall'italiano Antonio Fuoco, che ha chiuso ultimo lavorando più che altro in ottica gara con gomme Hard.

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.380 29 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.107 35 3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +0.380 27 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.404 31 5 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +0.536 28 6 Arvid Lindblad* Red Bull-Honda RBPT +0.617 26 7 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.658 29 8 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.710 29 9 Franco Colapinto Alpine-Renault +0.951 28 10 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.004 33 11 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +1.029 32 12 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +1.092 26 13 Patricio O’Ward* McLaren-Mercedes +1.300 30 14 Frederik Vesti* Mercedes +1.309 32 15 Paul Aron* Alpine-Renault +1.482 29 16 Ryo Hirakawa* Haas-Ferrari +1.693 27 17 Ayumu Iwasa* Racing Bulls-Honda RBPT +1.773 29 18 Luke Browning* Williams-Mercedes +1.930 31 19 Jak Crawford* Aston Martin-Mercedes +1.991 29 20 Antonio Fuoco* Ferrari +2.474 29

*Pilota di riserva in macchina soltanto nelle prove libere 1

