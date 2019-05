Autore:

Andrea Minerva

DUE SU DUE Peugeot Sport Italia arriva al Rally Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano 2019, con ottime aspettative. L’atteggiamento è ampiamente giustificato da quello che è stato fino ad oggi l’andamento del Campionato Italiano Due Ruote Motrici nel quale Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella hanno ottenuto due successi consecutivi con la Peugeot 208 R2B ufficiale. Le vittorie sono arrivate al Rally del Ciocco, gara di apertura della stagione, e al successivo Rallye di Sanremo. In entrambi i casi, l’equipaggio di Peugeot Sport Italia è riuscito a tenere a bada i rivali, sempre molto agguerriti, evitando di commettere errori gravi e riuscendo allo stesso tempo a mantenere un ritmo di gara molto elevato. Al di là della riconosciuta bravura di Ciuffi e Gonella, non va comunque dimenticato il ruolo a dir poco fondamentale svolto durante le gare dall’11 volte campione italiano Paolo Andreucci; il pilota garfagnino, questa volta nelle vesti di coach per Peugeot Sport Italia ha infatti consigliato Tommaso e Nicolò nelle fasi più complesse delle due gare, suggerendo anche i momenti più opportuni per alzare il piede dal gas ed evitare di correre rischi inutili. Insomma, il team come sempre funziona molto bene e il supporto di “Ucci” ha già assunto, com’era facile prevedere, un valore aggiunto a dir poco formidabile.

TARGA “OLD STYLE” L’edizione numero 103 del Rally Targa Florio fa onore alla storia unica e straordinaria di questa gara, “a cursa” come è da sempre ribattezzata in Sicilia. Il perché è presto spiegato. In questa occasione gli organizzatori hanno reintrodotto nel percorso alcuni tratti del medio e lungo circuito delle Madonie, teatro di momenti tanto emozionanti quanto irripetibili, quando il “Targa” era una gara valida per il Campionato Mondiale Prototipi. Oltre a questo, non mancherà anche la prova speciale con la partenza dalle storiche tribune di Cerda. Come da tradizione lo start del rally Targa Florio è previsto da Piazza Verdi a Palermo, venerdì 10 maggio alle 16.00. Nella prima giornata si disputeranno immediatamente le prove Termini Imerese 1, stage spettacolo di 2km e 300 metri e a seguire il doppio passaggio della “Cefalù”, prova decisamente più impegnativa e che servirà a delineare in modo chiaro la classifica del primo giorno di gara. Il giorno seguente, sabato 11 maggio, il ritmo del “Targa Florio” non darà un attimo di respiro a tutti gli equipaggi: 14 prove speciali per un totale di 119km e 650 metri cronometrati. L’arrivo è previsto dalle ore 20.51 al Belvedere di Termini Imerese.

IL DUE RUOTE MOTRICI La classifica del Campionato Italiano Due Ruote Motrici premia fino a questo momento Tommaso Ciuffi, Nicolò Gonella e Peugeot Sport Italia; i due successi al “Ciocco” e al “Sanremo” valgono 30 punti e cosa ancora più importante, un margine di sei lunghezze sui più diretti inseguitori. I giochi per il Titolo tricolore, ovviamente, sono del tutto aperti, ma il rally “Targa Florio” assume proprio in questo senso un significato a dir poco fondamentale, si tratta infatti della gara che andrà a chiudere la prima metà della stagione. Le rimanenti tre prove saranno il Rally di Roma Capitale, dal 19 al 21 luglio, il rally del Friuli, dal 29 al 31 agosto e il rally Due Valli, previsto dal 10 al 12 ottobre.