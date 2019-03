Autore:

TERZA TAPPA Il Rally ha rappresentato la naturale prosecuzione della corsa automobilistica più antica del Mondo. La denominazione Rally Targa Florio la ha acquisita dal 1978, già Rally Internazionale di Sicilia dal 1972, fu individuato, anche dallo stesso Nino Vaccarella, come la più naturale continuazione ed evoluzione della corsa dei Florio, anche se nata come gara di velocità su strada, tipologia di competizioni che dopo il 1977 non fu più permesso disputare in Italia. La Targa Florio è un appuntamento immancabile, il suo fascino unico, le insidie delle strade delle Madonie, il calore e l’abbraccio del pubblico, sono elementi irrinunciabili per le case automobilistiche, ma soprattutto per i piloti.

ICONICO Ciascun driver desidera almeno una partecipazione alla Targa Florio nel proprio palmarès. Il nome nell’Albo d’Oro è davvero un privilegio per pochi. La magica cornice della partenza, le prove speciali corse in mezzo a due ali di folla, l’abbraccio del pubblico alle assistenze ed al traguardo, rendono unica la corsa siciliana.