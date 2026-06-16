ZTL Roma, da oggi si può richiedere il pass obbligatorio per le auto elettriche

A partire da oggi 16 giugno è possibile richiedere il pass per le auto elettriche che permette di accedere alle ZTL di Roma. Si sta infatti avvicinando la data del primo luglio quando ci sarà una vera e propria svolta per gli accessi alle ZTL della Capitale. A partire da quella data, infatti, anche i veicoli 100% elettrici o Fuel Cell a idrogeno dovranno essere dotati di permesso per accedere e circolare nelle ZTL. Infatti, non sarà più concesso l’accesso gratuito basato unicamente sul fatto di circolare con un'auto a zero emissioni.

Per chi aveva già diritto all'accesso alla ZTL, come residenti e domiciliati, dovrà comunque richiedere un nuovo permesso secondo le regole vigenti, con gratuità per alcune categorie e tariffe agevolate per altre. Per tutti gli altri, invece, il pass per accedere con la propria auto elettrica nella ZTL di Roma costerà 1.000 euro all'anno.

Come si richiede il pass

A partire da oggi, sarà quindi possibile richiedere il pass per la propria auto elettrica attraverso lo Sportello Unico Digitale del Comune di Roma (cliccate qui). Per accedere bisognerà utilizzare esclusivamente le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o in alternativa la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Chi deve richiedere il permesso e le esenzioni

Devono richiedere il pass persone fisiche, giuridiche o enti proprietari di autovetture, autocarri o mezzi equipollenti a trazione esclusivamente elettrica o a idrogeno. Ci sono comunque delle esenzioni specifiche. Taxi NCC, Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico (escluse targhe civili), Titolari di permesso per persona con disabilità CUDE, in corso di validità, Mezzi di soccorso o emergenza (con scritte identificative), Servizi di car sharing, motocicli, ciclomotori e quadricicli per l’ingresso nelle ZTL Centro Storico.

Perché il pass?

Una dei vantaggi delle auto elettriche è proprio la possibilità di poter accedere alle ZTL liberamente. Il Comune di Roma ha deciso di cambiare, una scelta che aveva portato a non poche polemiche. Il motivo di questa scelta era stato giustificato dall'Amministrazione Capitolina nel rapido aumento della BEV in circolazione che aveva portato a un'impennata delle richieste (gratuite) di accesso alle ZTL presentate a Roma Servizi per la Mobilità. Il tutto stava incidendo sulla congestione del traffico e di riflesso anche sulla disponibilità dei parcheggi. Quindi, è stato deciso di limitare l'accesso delle auto elettriche alle ZTL attraverso il pass a pagamento.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/06/2026