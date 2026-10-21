Zeekr 7X e 7GT, 4.158 km in 24 ore sul Grande Raccordo Anulare

Zeekr ha organizzato una particolarissima prova di durata con protagoniste una Zeekr 7X (qui la prova) e una Zeekr 7GT. Il luogo scelto? Il Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, non certo un percorso semplice visto il grande traffico che lo caratterizza. ''24 Heures du GRA'', così è stata ribattezzata questa sfida che ha visto le due auto elettriche viaggiare per 24 ore consecutive. Il risultato finale? Oltre 4.100 km (più di 2.000 km a testa) percorsi senza mai abbandonare il Grande Raccordo Anulare di Roma.

La sfida delle 24 ore, ecco com'è andata

Le due auto sono partite alle ore 17 di domenica 18 ottobre per fermarsi esattamente 24 ore dopo, affrontando differenti condizioni di circolazione nell'arco di un'intera giornata. I risultati raccontano di una percorrenza complessiva tra le due auto di 4.158,5 km, equivalenti a oltre 62 giri del Grande Raccordo Anulare di Roma.

24 Heures du GRA

Entrando più nello specifico, la Zeekr 7X ha percorso 2.059,8 km, completando 31 giri del GRA con una velocità media di 98 km/h. La Zeekr 7GT, invece, ha raggiunto 2.098,7 km, pari a 31,5 giri, per una velocità media di 99 km/h. Insomma, dopo 24 ore differenze davvero ridotte tra le due vetture.

La casa automobilistica ha voluto sottolineare il risultato in termini di efficienza energetica. La Zeekr 7X ha registrato infatti un consumo medio di 21,2 kWh/100 km, mentre la Zeekr 7GT ha fatto segnare un consumo medio di 18,8 kWh/100 km.

24 Heures du GRA

La ricarica

Come hanno gestito la ricarica le due auto elettriche? Il rifornimento è stato effettuato presso la stazione IPlanet di Pisana Interna, sul Grande Raccordo Anulare, utilizzando infrastrutture ad alta potenza fino a 300 kW.

Complessivamente, sono state effettuate ben 14 sessioni di ricarica. IPlanet ha affiancato Zeekr in qualità di charging partner, fornendo tutti i dati per documentare con precisione tempi di ricarica, energia erogata e prestazioni delle vetture in un contesto di utilizzo reale.

24 Heures du GRA

L'energia totale erogata è stata di 862,88 kWh, di cui 405,96 kWh per la Zeekr 7X e 456,92 kWh per la Zeekr 7GT. Ciascuna vettura, dunque, ha effettuato 7 soste di ricarica, compreso il rabbocco conclusivo. Il tempo complessivo è stato di 100 minuti per la Zeekr 7X e 109 minuti per la Zeekr 7GT. Nelle 12 sessioni di ricarica complete (escluso quindi il rabbocco finale), le vetture hanno recuperato mediamente 68,4 kWh in 15 minuti e 50 secondi, raggiungendo picchi di potenza prossimi ai 300 kW.

Un valore di potenza massima notevole ma che non rappresenta tuttavia il pieno potenziale delle due vetture: sia la Zeekr 7X sia la Zeekr 7GT, nelle versioni Long Range RWD, sono infatti progettate per raggiungere una potenza massima di ricarica fino a 420 kW.

Costi

Viaggiare per 24 ore sul GRA quanto è costato esattamente? Applicando una tariffa di 0,52 euro/kWh prevista con l'abbonamento IPlanet Plus, il costo totale dell'energia ricaricata durante le 24 ore è pari a 448,70 euro, corrispondenti a 211,10 euro per la 7X e 237,60 euro per la 7GT. Considerando invece una tariffa IPlanet senza abbonamento di 0,74 euro/kWh, il costo complessivo sarebbe stato di 638,53 euro, rispettivamente 300,41 euro per la 7X e 338,12 euro per la 7GT.

24 Heures du GRA

Zeekr 7X e Zeekr 7GT, le specifiche tecniche

Ricordiamo, infine, le principali specifiche tecniche delle due vetture impegnate in questo particolare test. Zeekr 7X è SUV elettrico lungo 4.787 mm e alto 1.650 mm. Nella versione Long Range RWD dispone di una batteria da 100 kWh, con un'autonomia di 615 km nel ciclo WLTP. La Zeekr 7GT, invece, è una Gran Turismo elettrica lunga 4.817 mm e alta 1.456 mm che adotta una batteria della stessa capacità e raggiunge un'autonomia WLTP di 655 km.

In entrambi i casi, abbiamo un motore da 310 kW (421 CV) che permette di raggiungere una velocità massima di 210 km/h. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6 secondi per la 7X e in 5,3 secondi per la 7GT. I prezzi? A partire da 58.000 euro per la Zeekr 7X e 54.500 euro per la Zeekr 7GT.

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