Xiaomi registra il nome SU9 LUX: in arrivo una berlina di lusso?

Xiaomi continua a correre e dopo aver presentato la gamma Skynomad, sta già lavorando al suo prossimo modello. A quanto pare si tratterà di una berlina che andrà a posizionarsi come la sua nuova ammiraglia. Ci sono adesso novità, in quanto la società cinese ha registrato il nome SU9 LUX che quindi potrebbe essere quello del nuovo modello. Stando alle foto spia, la nuova SU9 LUX, altro non sarebbe che una berlina a passo lungo nota in passato come Xiaomi SU7L.

Un nuovo modello in arrivo, cosa sappiamo?

Secondo quanto riporta la stampa cinese, Xiaomi ha presentato domanda per il marchio ''Xiaomi SU9 LUX'' il 13 febbraio 2026 in una categoria denominata ''Classe 12'' che riguarda i marchi auto. La domanda è stata pubblicata per l'approvazione preliminare il 6 giugno. Curiosità, in Cina, le case automobilistiche utilizzano spesso il numero ''9'' nei nomi dei loro modelli di punta. Il suffisso ''LUX'' potrebbe riferirsi a ''luxury'' e cioè lusso visto che si starebbe parlando della nuova ammiraglia, ma Xiaomi non ha mai utilizzato questa denominazione in precedenza.

Il tutto va preso con le dovute cautele, ovviamente, dato che manca l'ufficialità della casa automobilistica. Tuttavia, come già sappiamo, Xiaomi Auto sta lavorando su di una berlina a passo lungo che avrà una lunghezza superiore a 5,2 metri. Come accennato prima, in passato ci si riferiva a lei come alla SU7L a passo lungo e si pensava a una versione premium della berlina che conosciamo da tempo. Viste le ultime novità, il nome potrebbe essere effettivamente differente. Il nuovo modello potrebbe quindi chiamarsi Xiaomi SU9 LUX.

Xiaomi SU9 LUX

Ne sapremo di più in futuro ma con questa nuova vettura, Xiaomi potrebbe entrare nel segmento delle auto premium dove oggi è assente, ponendo maggiore enfasi sullo spazio per i passeggeri posteriori e sul comfort, piuttosto che sulle prestazioni come fa oggi con la SU7.

Inoltre, ricordiamo che in Cina, le berline a passo lungo sono molto apprezzate dagli acquirenti aziendali, in quanto offrono maggiore spazio per i passeggeri posteriori. Proprio per questo, diversi costruttori europei, propongono su questo mercato versioni a passo lungo dei loro modelli.

Fonte: cnevpost

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