Wuling debutta in Italia con Y3 Max e Y8 Max: ecco i modelli

Il marchio sarà importato da Kngloo e partirà con due concessionarie a Roma e Milano

Un nuovo marchio cinese si affaccia ufficialmente sul mercato italiano. Si tratta di Wuling che sarà importato e distribuito da Kngloo. Si partirà con due concessionarie, una a Roma e una a Milano. Questo debutto è solo il primo passo di un piano di espansione molto più ampio che prevede di ampliare gradualmente la rete commerciale e di aprire a nuove collaborazioni con dealer partner in diverse aree del Paese.

Due saranno i modelli con cui Wuling si presenta sul mercato italiano: Y3 Max e Y8 Max.

Wuling Y3 Max

Wuling Y3 Max

Si tratta di un SUV Plug-in di circa 4,6 metri pensato per le giovani famiglie. Sotto al cofano troviamo un powetrain composto da un motore benzina 1.5 aspirato a ciclo Atkinson da 106 CV e 130 Nm a un motore elettrico da 204 CV e 310 Nm. La battria LFP da 20,5 kWh permette un'autonomia in elettrico di 140 km.

Complessivamente, con un pieno di benzina, il SUV è in grado di percorrere 1.100 km.

Wuling Y8 Max

Wuling Y8 Max

In questo caso parliamo invece di una monovolume ibrida plug-in a 7 posti progettata per offrire spazio, flessibilità e versatilità a diverse tipologie di utenti. Lunga circa 4,9 metri, il powertrain è composto da un motore benzina da 102 CV abbinato a un'unità elettrica da 204 CV. La batteria da 20,5 kWh, sempre LFP, offre circa 100 km in elettrico. Autonomia complessiva elettrico più benzina di 1.100 km.

Piano di crescita in Europa

Il debutto in Italia fa parte dell'ambizioso piano di crescita in Europa di Wuling che è presente anche in Spagna, Francia e Portogallo per oltre 60 punti vendita.

L’azienda vuole consolidare la propria posizione sui mercati europei ampliando la rete e stringendo nuove partnership con dealer locali.

VEDI ANCHE

Tags