ALLA CARICA Vitamine per il settore auto, iniezione ricostituente soprattutto per il Costruttore nazionale. Al via ad agosto le prenotazioni dei nuovi incentivi statali 2021: esulta il mercato, esulta Fiat Lancia, nuovamente in grado di proporre due delle sue utilitarie - indovinate quali - a un prezzo inferiore ai 10.000 euro. Proprio di 10.000 euro - a condizione di scegliere una delle soluzioni finanziarie FCA Bank e di integrare la rottamazione usato nella trattativa - è il risparmio massimo che è ora possibile ottenere acquistando una vettura Fiat. Vai con gli esempi pratici.

IL CATALOGO Grazie alla ''combo'' risultante da incentivi di terza fascia (3.500 euro con rottamazione per modelli diesel e benzina Euro 6 dal grado di emissioni CO2 compreso tra 61 e 135 g/km) e promozione associata finanziamento FCA Bank, da agosto 2021 gamma Fiat (più il ''jolly'' Lancia Ypsilon) ancora più conveniente. Di seguito, i nuovi importi comprensivi di ecobonus. Attenzione al primo e all'ultimo modello della lista...

Fiat Panda Hybrid da 8.500 euro : zero anticipo, prima rata nel 2022;

da : zero anticipo, prima rata nel 2022; Fiat Panda Sport Hybrid da 10.200 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022;

da 10.200 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022; Fiat Panda City Life Metano da 11.600 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022;

da 11.600 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022; Fiat Panda GPL da 9.600 euro : zero anticipo, prima rata nel 2022.



da : zero anticipo, prima rata nel 2022. Fiat 500 Hybrid da 10.500 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022;

da 10.500 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022; Fiat 500 GPL da 11.800 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022.



da 11.800 euro: zero anticipo, prima rata nel 2022. Fiat 500 elettrica da 159 euro al mese: zero anticipo e sconto di 500 euro se si acquista online.