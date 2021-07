ZERO EMISSION PROMO Combinare l'ecosostenibilità dell'auto elettrica con la sartorialità della soluzione del noleggio a lungo termine. Maggiore libertà, maggiore anche il rispetto per l'ambiente. Una formula che ora Leasys, controllata di FCA Bank, declina nella campagna promozionale ''Electric Summer''. Che - come suggerisce il nome - è attiva nel corso della stagione estiva (fino al 31 luglio 2021) ed è circoscritta a modelli ad emissioni zero. In particolare, a due delle elettro-utilitarie dell'ancora giovanissimo Gruppo Stellantis: Fiat 500 elettrica e Peugeot e-208.

OFFERTA TAILOR MADE Protagonisti dell'iniziativa sono i pacchetti Leasys Unlimited, il noleggio con chilometri e ricariche illimitati pensato per le lunghe percorrenze, e Leasys Miles, la formula pay per use adatta per un uso dell’auto più discontinuo. Scendendo nei particolari: la promozione attiva su Leasys Unlimited permette di noleggiare Peugeot e208 Active a 479 euro al mese per 36 mesi, senza alcun limite né di percorrenza chilometrica, né di ricariche presso i Leasys Mobility Store. A sua volta, opzionando la soluzione Leasys Miles puoi metterti alla guida di Fiat 500 elettrica Action a 269 euro al mese, con un costo aggiuntivo di 0,18 euro per ogni km percorso. In più, primi 1.000 km sono inclusi nel canone.

TUTTO INCLUSO Come sempre, alle promozioni “Electric Summer” si aggiungono tutti i vantaggi legati al noleggio sostenibile di Leasys: dall’accesso all’ampia rete di ricarica presso tutti i Leasys Mobility Store d’Italia al cavo per la ricarica domestica e pubblica, passando per l’E-Mobility Card, con la quale poter ricaricare il veicolo tramite la rete pubblica o, gratuitamente, presso i Mobility Store, individuabili grazie all’app Leasys UMove.