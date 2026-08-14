Veicoli elettrici, vendite globali in crescita: Europa accelera

Nel mese di luglio 2026, a livello globale, sono stati venduti 1,85 milioni di veicoli elettrici. Per veicoli elettrici intendiamo auto elettriche e ibride Plug-in. Si tratta di un incremento su base annua del 9%. Da inizio anno, le vendite hanno toccato quota 11,5 milioni, pari a una crescita del 4%. Questi dati arrivano da Benchmark Mineral Intelligence che mensilmente scatta una fotografia del mercato dei veicoli elettrici.

Europa, Cina e Nord America

Entrando più nel dettaglio del rapporto, la Cina ha ripreso a mostrare segnali di ripresa dopo un inizio d'anno lento, con vendite di veicoli elettrici in calo del 5% su base annua a luglio con 980.000 unità. Va detto, però, che con il mercato interno saturo, i costruttori stanno guardando all'estero, esportando le loro vetture in altri mercati. Export che sta raggiungendo valori record. Infatti, a luglio, le esportazioni cinesi di veicoli a nuova energia (elettriche + Plug-in) hanno raggiunto un nuovo record mensile, con oltre 500.000 unità spedite all'estero. Da inizio anno, comunque, sono stati venduti 5,9 milioni di veicoli elettrici (-12%).

Nonostante il calo delle vendite di veicoli elettrici, il loro tasso di penetrazione ha continuato ad aumentare, mentre il mercato automobilistico complessivo ha registrato un calo più marcato delle vendite. Nei primi sette mesi del 2025, la Cina ha registrato un tasso di penetrazione del 48%. Nel 2026, il tasso di penetrazione in Cina ha superato il 50%, con diversi mesi in cui ha raggiunto valori superiori al 60%.

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Passiamo all'Europa che mostra un andamento positivo. A luglio con 450.000 veicoli elettrici è stata registrata una crescita del 33% sul 2025. Da inizio anno i veicoli elettrici venduti sono stati 3 milioni (+28%). Nei principali mercati automobilistici europei si è registrata una forte crescita, in molti dei quali, negli ultimi 18 mesi, è stato ripristinato un sistema di incentivi per i veicoli elettrici. Il mercato francese dei veicoli elettrici ha visto un'impennata eccezionale delle vendite a luglio, con un aumento dell'81% su base annua, raggiungendo un tasso di penetrazione record del 37%.

Anche Germania e Regno Unito hanno registrato una forte crescita delle vendite di veicoli elettrici a luglio, con un incremento rispettivamente del 46% e del 43% su base annua. La Spagna ha lanciato il suo nuovo programma di incentivi per i veicoli elettrici, ''Auto+'', il 4 agosto 2026 e quindi ci si aspetta un'accelerazione in questo mercato.

Spostiamoci, invece, al mercato del Nord America che risulta essere in contrazione, con un calo delle vendite del 27% a luglio (140.000 unità), per un totale di 900.000 veicoli da inizio anno (-18%). A pesare su questo risultato negativo soprattutto il mercato degli Stati Uniti a seguito dell'indebolimento delle normative a sostegno delle auto elettriche voluto da Trump.

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