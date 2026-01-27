Mercato auto

La Top 3 dei marchi più venduti in tutta Europa ti sorprenderà

Avatar di Lorenzo Centenari, il 27/01/26

1 ora fa - Dietro Volkswagen e Toyota, un brand che nel nostro Paese è solo 16°

Dietro Volkswagen e Toyota, un brand che nel nostro Paese nel 2025 è solo 16°. Ma che in certi mercati, è addirittura primo...

La notizia non è tanto che nel 2025 il mercato auto europeo cresce un poco (+2,4%), la notizia è semmai che il mercato auto europeo 2025 rimescola le carte ai vertici.

Se Volkswagen resta saldamente al comando e Toyota difende la seconda posizione nonostante un anno in calo, la vera notizia è il terzo gradino del podio.

Dati ACEA alla mano, a sorpresa Skoda diventa il terzo marchio più venduto in Europa, superando BMW e firmando il miglior balzo tra i brand della Top 10.

Skoda è il terzo marchio più venduto in Europa nel 2025

Un risultato che colpisce soprattutto se guardiamo all’Italia, dove il marchio ceco resta fuori dai radar dei grandi numeri (16esimo posto nel 2025), mentre in mercati come Germania e Europa dell’Est è spesso ai vertici assoluti.

Top 10 marchi auto in Europa nel 2025

    Vendite 2025 Vendite 2024 Var. %
1 Volkswagen 1.452.704 1.371.854 +5,9%
2 Toyota 855.185 923.124 -7,4%
3 Skoda 840.179 766.469 +9,6%
4 BMW 800.585 775.119 +3,3%
5 Renault 750.605 699.151 +7,4%
6 Mercedes-Benz 680.830 685.088 -0,6%
7 Audi 664.680 662.664 +0,3%
8 Peugeot 637.834 641.376 -0,6%
9 Dacia 597.088 578.953 +3,1%
10 Hyundai 535.205 534.198 +0,2%

Skoda è dunque il marchio che cresce di più nella Top 10 e centra un risultato storico, mentre Toyota è l’unico grande brand a chiudere il 2025 con un calo significativo.

Skoda Fabia Monte Carlo: Skoda nel 2025 corre forte

Top 10 (+1) Gruppi auto in Europa nel 2025

Se guardiamo non ai singoli marchi ma ai Gruppi automobilistici, il quadro è più stabile: Volkswagen Group resta il gigante incontrastato del mercato europeo, con volumi quasi doppi rispetto agli inseguitori Stellantis e Renault.

    Vendite 2025 Vendite 2024 Var. %
1 Volkswagen Group 3.571.429 3.399.294 +5,1%
2 Stellantis 1.892.556 1.969.927 -3,9%
3 Renault Group 1.358.242 1.282.405 +5,9%
4 Hyundai Group 1.042.509 1.063.355 -2,0%
5 BMW Group 970.279 923.422 +5,1%
6 Toyota Group 931.051 1.000.126 -6,9%
7 Mercedes-Benz 680.830 685.088 -0,6%
8 Ford 426.459 425.934 +0,1%
9 SAIC Motor 305.717 244.798 +24,9%
10 Tesla 238.656 326.525 -26,9%
11 BYD 187.657 50.912 +268,6%

Da notare come Volkswagen Group cresca più del mercato, mentre Stellantis arretra, penalizzata soprattutto da Fiat e Opel. Crolla Tesla.

I Gruppi cinesi BYD e SAIC (MG Motor) sono i più dinamici, anche se per ora partono da basi ancora limitate. Appunto: per ora...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/01/2026
