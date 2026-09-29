Auto, Trump ribalta gli standard sui consumi: cancellato il piano Biden

Donald Trump aveva anticipato la notizia alcuni giorni fa e adesso arriva la conferma. Il Governo americano ha deciso di rivedere gli standard di efficienza dei consumi di carburante. Si tratta di una novità importante in quanto con questa iniziativa, si spazzano via i limiti imposti dalla precedente amministrazione Biden. In questo modo, le case automobilistiche potranno produrre e commercializzare auto meno parche nei consumi e potenzialmente meno costose.

Il Dipartimento dei Trasporti e la National Highway Traffic Safety Administration affermano che le case automobilistiche dovranno ora raggiungere una media di 34,9 miglia per gallone (mpg) cioè circa 14,8 km con un litro, per l'intera flotta di auto e veicoli commerciali leggeri entro il Model Year 2031.

Si tratta di una variazione considerevole rispetto al target delle 50,4 mpg (21,4 km con un litro) che sarebbe stato richiesto secondo le vecchie normative volute dall'amministrazione Biden.

Auto elettriche nell'angolo

Si sa, a Trump le auto elettriche non sono mai piaciute troppo e i nuovi limiti voluti dalla sua Amministrazione sui consumi di carburante vanno di fatto a disincentivare l'adozione delle auto a batteria. Addirittura, il Segretario dei Trasporti Sean Duffy afferma che questa novità elimina l'obbligo definito come illegale che costringeva le case automobilistiche a produrre veicoli elettrici più costosi che le famiglie americane non volevano.

In realtà non c'è mai stato un obbligo per l'acquisto dei veicoli elettrici ma è comunque vero che il mercato americano è sempre stato piuttosto ''freddo'' quando si parla di auto elettriche. Le vendite delle BEV sono poi ulteriormente calate quando Trump ha eliminato i crediti d'imposta.

Per Trump, le auto diventeranno più accessibili

L'amministrazione Trump sostiene che questo cambiamento potrebbe rendere le auto nuove più accessibili per gli americani. Addirittura, secondo il Dipartimento dei Trasporti, il prezzo di un'auto nuova potrebbe calare di 1.300 dollari. Misura che complessivamente potrebbe far risparmiare ai consumatori 138 miliardi di dollari in cinque anni.

Le reazioni a questa iniziativa della Casa Bianca? Case automobilistiche come General Motors, Ford e Stellantis hanno espresso il loro sostegno, mentre l'associazione Alliance for Automotive Innovation ha affermato che le nuove regole ''allineano meglio gli standard di consumo di carburante alle condizioni di mercato''.

C'è poi un'ulteriore novità. La NHTSA ha vietato la pratica, da parte delle case automobilistiche, di scambiare crediti CAFE (Corporate Average Fuel Economy). In passato, marchi di veicoli elettrici come Tesla potevano vendere crediti verdi ai produttori di auto, generando miliardi di dollari di entrate aggiuntive. La Casa Bianca ha affermato che la possibilità di vendere crediti ''sosteneva artificialmente l'industria dei veicoli elettrici'' a scapito delle altre case automobilistiche.

Le preoccupazioni degli ambientalisti

Se l'industria auto americana nel suo complesso ha apprezzato l'iniziativa della Casa Bianca, gli ambientalisti sono comprensibilmente tutt'altro che entusiasti delle nuove norme sui consumi di carburante, e non solo perché rendono la vita più difficile ai produttori di veicoli elettrici.

Auto meno efficienti significano più benzina consumata, più soldi spesi e aria più inquinata nelle nostre comunità. Gli americani hanno bisogno di un sollievo dai costi elevati, ma invece Trump sta dando alle case automobilistiche carta bianca sull'inquinamento e sta scaricando il conto sulle famiglie, sia alla pompa che sulla loro salute.

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