Auto elettriche, Trump all’attacco: chi le guida è "malato"

Non è certamente una novità: Donald Trump non gradisce le auto elettriche. Mercoledì sera, durante un comizio a Las Vegas, il presidente degli Stati Uniti è tornato a parlare di auto elettriche affermando di aver ''abolito l'obbligo di acquisto di veicoli elettrici'', punzecchiando contestualente i proprietari di queste vetture, preoccupati per l'autonomia, sostenendo che abbiano una sorta di ''malattia''.

Donald Trump contro le auto elettriche

Ho messo la parola fine all'obbligo delle auto elettriche perché diceva che in un periodo di tempo brevissimo, tipo 20-30 anni, tutti avrebbero dovuto avere un'auto elettrica, anche se non ci fosse stato modo di ricaricarla. Avete mai visto i cartelli? State guidando un'auto elettrica, hanno una specie di malattia, sapete, è una malattia... guidano e si accorgono che la batteria si sta scaricando, e iniziano a pensarci quando è carica per 3/4. Ok, perde un po' di carica, quindi ''dove vado?''. E state guidando in autostrada e vedete un cartello: stazione di ricarica, con una freccia, 89 miglia a destra. Questa gente è pazza.

Con il termine ''malattia'', il presidente degli Stati Uniti sembra riferirsi all'ansia da autonomia, un problema reale nella fase iniziale di adozione dei veicoli elettrici, ma che oggi è risolto, sopratutto nei Paesi in cui l'infrastruttura di ricarica ha raggiunto un buon livello di capillarità.

Non c'è mai stato un obbligo per le auto elettriche

Trump parla di obblighi ma nessuna legge federale ha mai obbligato gli americani ad acquistare un'auto elettrica, entro il 2030 o in qualsiasi altra data. Le politiche a cui si riferisce in realtà sono gli standard federali sulle emissioni dei gas di scarico e le normative californiane sulle auto a basse emissioni. Queste hanno spinto le case automobilistiche a costruire più veicoli elettrici, ma non hanno mai obbligato nessuno ad acquistarne uno.

Quota di mercato ancora molto ridotta

Tuttavia, Trump ha ragione su di un dato menzionato durante il suo intervento e cioè che le auto elettriche negli USA possiedono una quota di appena il 7%. Un market share da andare poco orgogliosi visto che in altre regioni le auto elettriche stanno correndo in termini d'adozione. Ma l'amministrazione Trump da quando è entrata in carica ha lavorato attivamente per eliminare i sostegni allo sviluppo della mobilità elettrica.

Fonte: Electrek

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