Lorenzo Centenari

CAR FORCE ONE Stati Uniti d'America, dove tutto è più grande. A cominciare dalle automobili, e chi se non il presidente ha il dovere di dare l'esempio? Ecco una rara immagine e una breve clip del nuovo incrociatore a quattro ruote di Donald Trump, un signore che agli eccessi ci ha abituato. La nuova limousine di Mr Trump è qui sorpresa durante la visita del capo dello Stato a New York City, lo scorso weekend. Che macchina è?

UN'AUTO DI PESO Trattasi di una edizione ultralimitata di Cadillac CT6, dal passo opportunamente allungato e dai rinforzi antiproiettile e antiesplosione che fanno schizzare la massa complessiva a un valore compreso tra le 6 e le 9 tonnellate. Della super blindo di The Donald non si conoscono in realtà molti particolari, protetti come è ovvio che sia dai servizi segreti Usa. Fox cita tuttavia l'accordo tra il Governo e General Motors per la fornitura di una dozzina di esemplari, alla modica cifra di oltre un milione di dollari l'uno.

LIMO-WAR Gli interni? In grado di ospitare comodamente fino a 7 persone: lo scompartimento posteriore sarebbe infatti progettato per trasportare il presidente e 4 membri della security. Ecco insomma la risposta di Trump a Vladimir Putin, che alla cerimonia di insediamento al Cremlino dello scorso maggio aveva a sua volta sfoggiato la sua nuova limousine 100% made in Russia, la Aurus Senat. La Guerra Fredda del Terzo Millennio si combatte anche su asfalto.