Lo sapevi che per utilizzare la Full Self Driving in Europa devi prima superare un quiz?

La Full Self Driving (FSD) di Tesla è finalmente arrivata in Europa sebbene per il momento solamente nei Paesi Bassi. Ne abbiamo già scritto ampiamente e abbiamo anche visto che per gli altri Paesi europei si dovrà attendere ancora un po'. Nel frattempo, sul web si stanno moltiplicando i video degli utenti che mostrano il funzionamento della FSD sulle strade dei Paesi Bassi. Tra le altre cose, è emersa una curiosità e cioè la necessità di dover superare una sorta di mini quiz per poter accedere alle funzionalità della Full Self Driving.

Prima il tutorial e poi il quiz

Tesla chiama questa procedura ''FSD (Supervised) Activation Tutorial''. Come fa già ben capire il nome, c'è innanzitutto un tutorial da seguire alla prima attivazione che illustra gli aspetti chiave dell'utilizzo della funzione di assistenza alla guida, tra cui quando è possibile utilizzare l'FSD, come si comporta in diverse condizioni e la responsabilità del conducente di rimanere vigile e pronto a intervenire in qualsiasi momento. Insomma, il tutorial spiega i comandi e la nuova interfaccia della FSD e approfondisce come funziona il tutto quando il sistema di assistenza alla guida è attivato.

Al termine viene proposto un breve quiz composto da due domande per verificare se il conducente ha davvero capito come funziona la Full Self Driving. Quali sono? La prima chiede ai conducenti di selezionare un'immagine che mostri dove la FSD è attiva, mentre la seconda chiede loro di confermare che sanno di essere responsabili della guida del veicolo quando la FSD è attiva. Possono sembrare banali ma probabilmente fanno parte di un pacchetto di richieste dell'ente regolatore dei Paesi Bassi, l'RDW, per ottenere il via libera. Bisogna infatti ricordare che la Full Self Driving non è un sistema di guida autonoma ma un sistema di assistenza alla guida, per quanto avanzato. Questo significa che i conducenti devono essere sempre pronti a intervenire e responsabili del comportamento dell'auto.

NEWS: Tesla will require all @Tesla owners in the Netherlands who activate FSD (Supervised) for the first time to complete a short quiz (video below), ensuring they understand how it works.



Here's a new video from Tesla on how FSD (Supervised) will work in the Netherlands: pic.twitter.com/LkLCd3ABqa — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) April 11, 2026

Le normative europee, in particolare, richiedono alle case automobilistiche di informare i propri conducenti sulle prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida per evitare confusione sulle loro capacità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/04/2026