Gasolio, torna il taglio delle accise: mini sconto fino al 23 novembre

Sembrava che il Governo non avesse intenzione di intervenire nuovamente sulle accise del gasolio dopo che l'ultima proroga era scaduta. Invece, a sorpresa, nella serata di ieri è stato annunciato un nuovo taglio sulle accise del diesel che scadrà il 23 novembre.

Mini sconto

Per due settimane, lo sconto sarà di 4,9 centesimi di euro al litro (IVA compresa), proprio come l'ultima volta. Nulla, invece, sulla benzina. Come viene finanziata la nuova misura? Lo schema è lo stesso dell'altra volta e cioè sfruttando l’extragettito IVA di ottobre, cioè le maggiori entrate che lo Stato incassa proprio per i rincari dei carburanti.

A quanto pare, il nuovo decreto non sfrutta tutto il tesoretto dell'extragettito. Ne utilizza infatti una quota, pari a 43,2 milioni di euro. Insomma, il costo giornaliero del nuovo taglio sulle accise del diesel è dunque di poco più di 3 milioni di euro.

Grazie a questo intervento, il Governo punta a contenere il prezzo del diesel che continua a rimanere alto e che dopo la scadenza dell'ultimo taglio delle accise era tornato a crescere seppur di poco.

In base ai dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, nella giornata di ieri, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,232 euro al litro per il gasolio (il giorno precedente 2,223 euro al litro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self era di 2,028 euro al litro per la benzina e 2,287 euro al litro per il gasolio (il giorno precedente 2,277 euro al litro).

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