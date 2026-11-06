Smart #2, ci siamo: parte la sfida al mercato cinese

La nuova Smart #2, l'erede della fortunata fortwo, ha fatto il suo debutto in Europa a metà ottobre. A quanto pare la nuova piccola city car elettrica sembra essere piaciuta subito, tanto che la versione speciale di lancio in serie limitata Couture Edition è andata sold out. Adesso, la Smart #2 si prepara alla sfida del mercato cinese.

Infatti, la casa automobilistica ha lanciato la sua city car elettrica con un evento a Guangzhou.

In qualità di pioniere delle city car a due posti, smart ha sempre esplorato nuove possibilità per la mobilità urbana. Con la smart #2 completamente elettrica, reinventiamo il concetto che ha contribuito a definire il nostro marchio. Essa porta avanti trent'anni di tradizione smart, stabilendo al contempo nuovi standard per il segmento delle ultracompatte.

Ecco come si è espresso Tong Xiangbei, CEO di Smart.

La produzione è partita

Smart, ricordiamo, è gestita da una joint venture tra Mercedes e Geely. La produzione della piccola Smart #2 si tiene in Cina ed è partita. La Cina sarà anche il primo mercato in cui le vetture saranno consegnare, con i primi veicoli che dovrebbero raggiungere i clienti già nelle prossime settimane. In Europa, le consegne ai clienti sono previste per il 2027.

Smart #2 debutto in Cina

La sfida della Smart #2 al mercato cinese

Il mercato auto della Cina è particolarmente competitivo e quindi la Smart #2 dovrà riuscire a ritagliarsi un suo spazio. Sarà quindi interessante scoprire come andranno le vendite e quale sarà l'accoglienza da parte dei clienti. Le misure estremante compatte la rendono ideale come veicolo per muoversi nelle grandi città della Cina dove il traffico è un problema.

Prezzo

Quanto costa la Smart #2 in Cina? Dopo l'esaurimento della versione spociale di lancio, la Smart #2 Premium è stata ufficialmente lanciata sul mercato cinese, con un'offerta limitata nel tempo a partire da 99.900 yuan che al cambio sono circa 13.400 euro. Successivamente partirà da 102.900 yuan (13.800 euro).

Ricordiamo che invece in Europa la city car parte da 19.990 euro.

smart #2 Couture Edition

Le specifiche tecniche

Smart #2, lunga circa 2,7 metri, adotta un motore da 60 kW (82 CV) montato posteriormente che eroga una coppia di 130 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 35,8 kWh per un'autonomia WLTP di 290 km.

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