ZTL Roma, pass a pagamento per le elettriche: in 48 ore 200 mila euro

Dal primo luglio scatterà una vera e propria rivoluzione per le ZTL di Roma in quanto anche le auto elettriche dovranno pagare un pass per accedervi. Una scelta che aveva fatto molto discutere, giustificata con il fatto che le BEV stanno crescendo di numero e questo ha impatti negativi sulla viabilità e sulla disponibilità dei parcheggi. Dalla giornata del 16 giugno è possibile richiedere il pass che ha un costo di 1.000 euro all'anno (in questo articolo vi diciamo come fare e tutte le eccezioni previste).

Stando a quanto riporta Roma Today, in sole 48 ore sono arrivate al Comune 200 richieste per altrettanti pass, più o meno 100 al giorno. Questo significa che teoricamente l'Amministrazione capitolina ha già incassato 200 mila euro. Il numero di richieste dei pass è destinato ad aumentare sensibilmente nei prossimi giorni dato che nelle ZTL circolavano già 75 mila auto elettriche registrate. Ci si aspetta che negli ultimi gironi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa ci sia il picco di richieste. Ovviamente sono previste delle eccezioni e quindi non tutti dovranno pagare il pass annuale da 1.000 euro.

In ogni caso la misura che punta a mettere ordine alla viabilità avrà effetti positivi anche per le casse del Comune di Roma.

Eccezioni ed esenzioni

Ricordiamo che il pass va richiesto attraverso lo Sportello Unico Digitale del Comune di Roma (cliccate qui) accedendo con lo SPID o la CIE. Pass che va richiesto dalle persone fisiche, giuridiche o enti proprietari di autovetture, autocarri o mezzi equipollenti a trazione esclusivamente elettrica o a idrogeno. Ci sono chiaramente delle eccezioni che riguardano Taxi NCC, Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico (escluse targhe civili), Titolari di permesso per persona con disabilità CUDE, in corso di validità, Mezzi di soccorso o emergenza (con scritte identificative), Servizi di car sharing, motocicli, ciclomotori e quadricicli per l’ingresso nelle ZTL Centro Storico.

Residenti e domiciliati, dovranno comunque richiedere un nuovo permesso secondo le regole vigenti, con gratuità per alcune categorie e tariffe agevolate per altre.

Fonte: Roma Today

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026