Powy installa colonnine intelligenti a Bolzano: arrivano i sensori contro i furbetti della sosta

Chi possiede un'auto elettrica lo sa purtroppo molto bene. Può capitare di trovare il posto per la ricarica occupato ma non da un'auto che sta rifornendo. Una soluzione? Piano piano qualcosa si sta muovendo, come nel caso dei nuovi 35 punti di ricarica che Powy sta installando a Bolzano, un progetto del valore di 700 mila euro.

18 nuove stazioni di ricarica e sensori anti-furbetti

Il piano prevede complessivamente 18 stazioni di ricarica di cui 15 già installate. 2 location sono in attesa degli ultimi permessi e una sarà presa in gestione dal 2029. Il piano prevede nello specifico la collocazione di una stazione in AC, 9 in DC, 6 in DC+ e 2 in tecnologia HPC. Entro la fine del mese di luglio saranno 8 le stazioni attive, per un totale di 16 punti di ricarica operativi (2 in AC, 6 in DC, 6 in DC+ e 2 in HPC). Gli hub di ricarica in attivazione nel mese di luglio andranno a coprire aree strategiche come Via Milano, Via Volta, Via Cassa di Risparmio, Via Claudia Augusta e Viale Europa.

Garantire la migliore esperienza possibile nell'utilizzo di queste colonnine è importante per Powy e per tale motivo le stazioni saranno dotate di sensori intelligenti di monitoraggio degli stalli. Questa tecnologia, posta sul manto stradale, permette di rilevare la presenza dei veicoli distinguendo tra auto in ricarica e veicoli in sosta impropria, in modo da contrastare l'occupazione abusiva degli spazi dedicati alla mobilità elettrica. In pratica, in caso di occupazione abusiva partirà la segnalazione alle autorità.

Grazie ai nuovi punti di ricarica di Powy, Bolzano potrà contare su di un'infrastruttura molto più capillare per accontentare non solo i residenti ma pure i molti turisti che si fermano a visitare la città. Secondo i più recenti dati ufficiali di Motus-E, il Trentino-Alto Adige è infatti la regione italiana che registra la crescita percentuale più alta per punti di ricarica pubblici (+35,6% nell'ultimo anno). L'intervento di Powy permetterà quindi di dare un'ulteriore accelerata all'elettrificazione di questo territorio.

Federico Fea, CEO e Co-founder di Powy, ha dichiarato:

L'attivazione delle stazioni Powy a Bolzano consolida il percorso avviato in sinergia con l'amministrazione comunale, che ha riconosciuto la qualità del nostro progetto. Con Bolzano andiamo a consolidare ulteriormente il nostro posizionamento nei Comuni più importanti in Italia. Portiamo a Bolzano non solo servizi di ricarica, ma un portafoglio di soluzioni e servizi volto a migliorare l'esperienza di ricarica nel tempo, anticipando le necessità dei clienti. Si tratta del primo passo all'interno di una pianificazione a lungo termine che siamo pronti a sviluppare sul territorio.

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