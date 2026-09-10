Porsche Boxster elettrica, nuove foto spia al Nürburgring: il prototipo svela più dettagli

Sono passati quasi cinque anni dal primo avvistamento della Porsche 718 elettrica, il cui lancio è previsto per la fine del 2026. Identificata dal codice di progetto 983, l'auto sportiva a zero emissioni è stata nuovamente immortalata durante i test al Nürburgring. Questa volta, il prototipo perde molti dei camuffamenti passati ed è quindi l'occasione per capire meglio come sarà la futura Porsche Boxster elettrica. Con la casa tedesca che ha rivisto il suo piano prodotti, sembrava che per la 718 elettrica non ci fosse più posto.

Sul tema era poi intervenuto il CEO Michael Leiters che aveva confermato che sia la Boxster e sia la Cayman elettrica sarebbero entrate in produzione. Queste nuove foto spia confermano ancora una volta che la roadster a batteria sta arrivando.

Porsche Boxster elettrica

Come sarà la Porsche Boxster elettrica?

Il frontale della roadster presenta diverse lamelle di raffreddamento attive, ispirate a quelle della 911 Carrera GTS e della 911 Turbo S. Proprio al centro del paraurti anteriore, Porsche ha integrato il sensore radar necessario per il cruise control adattivo. Sebbene siano ancora presenti alcune pellicole che tentano di celare i gruppi ottici anteriori, la firma luminosa a quattro punti delle luci diurne rimane ben visibile. Il prototipo protagonista delle foto spia dispone di cerchi in lega neri a doppie razze che lasciano intravedere i freni.

Porsche Boxster elettrica

Lo sportellino per la ricarica è posizionato dietro, in posizione centrale. Osservando bene il retro, si nota inoltre che Porsche ha optato per un sottoscocca quasi completamente piatto per migliorare l'aerodinamica.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la Porsche Boxster elettrica poggia sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) che supporta anche l'architettura a 800 V che consente di poter effettuare ricariche ad alta potenza. La configurazione standard dovrebbe prevedere un'unità di trazione elettrica posteriore, mentre per le versioni più performanti si ipotizza l'adozione di un sistema a doppio motore. L'abitacolo non si vede ma gli interni riprenderanno diverse delle soluzioni viste all'interno dei più recenti modelli Porsche. Dunque, spazio ad ampi pannelli per la strumentazione e il sistema infotainment.

Più avanti anche endotermica?

Sebbene inizialmente concepite come modelli esclusivamente elettrici, la 718 Boxster e la 718 Cayman offriranno anche motorizzazioni a combustione interna. Poiché l'architettura PPE non è stata sviluppata prevedendo motori termici, attualmente è priva dello spazio strutturale necessario per ospitare un motore boxer a sei cilindri, la trasmissione, il serbatoio del carburante e l'impianto di scarico.

Si ritiene che gli ingegneri stiano lavorando a una nuova sezione strutturale del pianale per poter consentire l'integrazione di un motore a benzina.

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