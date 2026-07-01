Pneumatici auto: un'auto su tre è irregolare. I dati choc di Assogomma

Dieci anni fa gli pneumatici lisci sulle strade italiane erano poco più di uno su cinquanta. Oggi sono più di uno su nove. Lo ha ricordato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, presentando a Roma i risultati della ventiquattresima edizione di Vacanze Sicure, la campagna condotta insieme alla Polizia Stradale. Illustrando e spiegando i numeri emerge una situazione ancora più critica se paragonata a quella di tredici anni fa. Nel 2013 la percentuale di pneumatici con battistrada sotto il limite di legge era del 2,70%, oggi ha raggiunto il 10,63%. Un dato che conferma un trend di peggioramento costante che gli incentivi statali per il rinnovo del parco circolante non sono mai riusciti a invertire. Un trend che, leggendo i dati, non è spiegabile solamente con le difficoltà economiche degli automobilisti.

I numeri di Vacanze Sicure 2026

Assogomma Vacanze Sicure 2026, i dati

Tra aprile e giugno la Polizia Stradale ha effettuato oltre 10.000 controlli (su diverse tipologie di strade) in diverse regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Trentino-Alto Adige con Belluno, per un totale di 33 province che rappresentano il 30% del parco circolante nazionale. Il campione controllato ha un'età media di 11 anni e 7 mesi.

Quasi un veicolo su quattro (24,3% del campione), presenta non conformità legate agli pneumatici. Sommando anche le irregolarità collegate alla revisione, la quota sale al 29,7%, quasi un'auto su tre. Nel dettaglio, il 10,63% delle vetture circolava con pneumatici sotto il limite di profondità di 1,6 mm, il 10,38% montava pneumatici non omogenei tra loro, il 5,61% presentava danneggiamenti visibili come tagli o rigonfiamenti, l'1,94% risultava equipaggiato con pneumatici non omologati.

Assogomma Vacanze Sicure 2026, la profondità residua

La disomogeneità dell'equipaggiamento, cioè il montaggio di pneumatici diversi per marca o modello sullo stesso asse, ha registrato uno dei peggioramenti più marcati. La componente legata a marche differenti supera ora il 10%. Sono proprio pneumatici lisci e disomogenei, secondo Assogomma, gli elementi più rischiosi nel periodo estivo, quando temperature elevate dell'aria e dell'asfalto combinate a una scarsa manutenzione possono anticipare un cedimento strutturale della gomma. Con tutte le conseguenze del caso per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Il record delle gomme invernali fuori stagione

Assogomma Vacanze Sicure 2026, l'invecchiamento del parco circolante

Il dato più sorprendente riguarda gli equipaggiamenti stagionali: il 42,73% delle vetture controllate montava ancora pneumatici invernali, anche ora che siamo in estate. Una mescola pensata per basse temperature, che sull'asfalto rovente perde efficacia e allunga gli spazi di frenata, viene lasciata sulle auto ben oltre la sua stagione naturale, spesso per rimandare la spesa del treno di gomme estive. Ma oltre le ragioni economiche in molti casi c’è un “semplice” problema di dimenticanza, con auto che continuano a circolare con le gomme invernali ben oltre il limite previsto dalla legge.

Assogomma Vacanze Sicure 2026, l'età media

«La sicurezza del veicolo dipende dagli pneumatici e dal loro stato di manutenzione» ha dichiarato Bertolotti, ricordando che i controlli professionali vanno affidati a gommisti specializzati e che il fai da te è vietato e pericoloso. Sulla stessa linea Santo Puccia, direttore del Servizio Polizia Stradale, secondo cui pneumatici usurati, danneggiati o non conformi aumentano i rischi alla guida soprattutto nei lunghi spostamenti estivi, ed è quindi raccomandabile verificare le condizioni del proprio veicolo prima di partire.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 01/07/2026