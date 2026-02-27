GAME OVER: ora la tua BMW la costruisce lui

Non si accontenta più, BMW, di robot che saldano lamiere come automi ubriachi: ora passa ai veri umanoidi, quelli con ''Physical AI'' che mimano i movimenti umani, senza lamentarsi di mal di schiena o pause caffè.

Per la prima volta in Europa in uno stabilimento auto, quello BMW di Lipsia, timbrano il cartellino i robot di Hexagon Robotics, azienda zurighese specializzata in questi snodatissimi cyborg.

Ecco AEON, il robot umanoide tuttofare BMW

L'annuncio arriva dal membro del board Milan Nedeljković, che promette ''simbiosi tra engineering e AI'' per rendere la produzione più competitiva. Traduzione dal politichese: meno operai stanchi, più precisione millimetrica.

Tecnica pura, per i geek: questi moderni Terminator, basati sul modello AEON presentato a giugno 2025, montano un corpo umanoide con ruote, pinze intercambiabili, strumenti di scansione, insomma mica gente assunta a caso tramite agenzia.

A Lipsia testeranno l'assemblaggio di batterie ad alta tensione e componentistica, integrandosi nella BMW iFactory grazie a un data model unificato che elimina i silos informativi.

L'obiettivo sarebbe quello di assegnare ai robottini i compiti noiosi o safety-critical, alleggerendo gli umani (ma che gentili!).

Immagina: AI agents che imparano autonomamente in ambienti complessi, dialogando con il sistema IT via interfacce 5G. E siamo solo nel 2026.

Ai robot, per ora, le mansioni più noiose. Per ora...

A proposito di date, la navigazione è avviata e non si torna indietro: primi test a dicembre 2025, altro giro di giostra ad aprile 2026, progetto pilota vero e proprio nell'estate 2026. Per addestrare un robot che, a differenza di noi, non chiede ferie.

In realtà, BMW ha già rodato il giocattolo negli USA, a Spartanburg: lì il Figure 02 di Figure AI ha lavorato 10 ore al giorno, 5 giorni su 7, per 10 mesi, spostando 90.000 componenti di lamiera per BMW X3 con precisione sub-millimetrica.

Risultato: 30.000 auto prodotte, 1,2 milioni di passi percorsi in 1.250 ore operative, zero infortuni e integrazione fluida con i robot di trasporto smart. I lavoratori? Curiosi all'inizio, poi ''parte del team'', assicura l'Elica. (Chissà se offrivano birre al robot dopo il turno).

Robot e operai che collaborano come colleghi di vecchia data

Ora, mini-riflessione sul fenomeno. Perché è l'industria auto tutta, che sta virando verso l'AI fisica come salvezza contro costi e complessità: Tesla con Optimus, VW e Mercedes che annusano l'aria, ora BMW leader in Europa.

È il nuovo paradigma: non più automazione rigida, ma robot flessibili che scalano la gerarchia sociale (prima batterie EV, poi chassis complessi?) imparando strada facendo.

Pro: efficienza, zero errori umani. Contro: lavoro degli operai a rischio, etica da fantascienza.

Ma se producono X3 più veloci e precisi, chi si lamenta? Ah già, forse i sindacati.

BMW inaugura l'era dei robot umanoidi, ne vedremo delle belle

