Peugeot rinnova la gamma, più valore e accessori di serie: tutte le novità

Peugeot ha annunciato che tutta la sua gamma di vetture beneficerà di un miglioramento degli equipaggiamenti di serie. Dalla 208 alla 5008, l'obiettivo della casa automobilistica francese è quello di offrire più tecnologia, sicurezza e comfort. Inoltre, aspetto molto importante, a seconda del modello e della versione, questi miglioramenti rappresentano fino a 1.750 euro di equipaggiamento aggiuntivo.

L'aggiornamento si concentra soprattutto sul cuore della gamma. Infatti, gli allestimenti Allure e GT sono stati sostituiti da Allure Plus e GT Plus. Inoltre, la casa francese sta rivendendo e ampliando la sua offerta di servizi connessi. Per i veicoli dotati di navigazione di serie o quando la navigazione è selezionata come opzione, la durata dell'abbonamento Connect Plus incluso aumenta da 6 mesi a 4 anni.

Più contenuti di serie, ecco le novità Peugeot

Entriamo nei dettagli e scopriamo le novità di tutti i modelli della casa francese

Peugeot 208 e 2008

Allure Plus

Sostituendo la versione Allure, la Allure Plus aggiunge:

Telecamera di retromarcia

Ingresso e avviamento senza chiave

Kit di riparazione pneumatici

GT Plus

Sostituendo l'allestimento GT, GT Plus aggiunge:

Navigazione connessa

Sistema di guida semi-autonoma Highway Assist 1.0

Ricarica wireless per smartphone

Kit di riparazione pneumatici

Peugeot 308

Allure Plus

Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:

Ingresso e avviamento senza chiave

Sensori di parcheggio anteriori

Navigazione connessa

I-Toggle personalizzabili

Regolazione lombare del sedile del conducente

Ricarica wireless di smartphone

Kit di riparazione pneumatici



GT Plus

Sostituendo l'allestimento GT, GT Plus aggiunge:

Assistenza autostrada 1.0

Assistenza al cambio di corsia

Monitoraggio dell'angolo cieco

Allarme Traffico Posteriore

Ricarica wireless di smartphone

Kit di riparazione pneumatici

Gamma Peugeot

Peugeot 408

Allure Plus

Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:

Cerchi in lega da 19 pollici

Sensori di parcheggio anteriori

Navigazione connessa

I-Toggle personalizzabili

Regolazione lombare del sedile del conducente

Ricarica wireless per smartphone

Kit di riparazione pneumatici



GT Plus

Sostituendo la versione GT, GT Plus aggiunge:

Assistenza al cambio di corsia

Monitoraggio dell'angolo cieco

Allarme Traffico Posteriore

Ricarica wireless di smartphone

Kit di riparazione pneumatici

Peugeot 3008 e 5008

Allure Plus

Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:

Sensori di parcheggio anteriori

Navigazione connessa

PEUGEOT Panoramic i-Cockpit da 21 pollici

Cruise Control Adattivo

Ricarica wireless di smartphone

Kit di riparazione pneumatici

Su Peugeot e-5008, questo livello di allestimento include anche le barre al tetto.

GT Plus

Sostituendo la versione GT, GT Plus aggiunge:

Assistenza autostrada 1.0

Assistenza al cambio di corsia

Monitoraggio dell'angolo cieco

Allarme Traffico Posteriore

Ricarica wireless di smartphone

Kit di riparazione pneumatici

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