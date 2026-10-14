Peugeot rinnova la gamma, più valore e accessori di serie: tutte le novità

Peugeot ha annunciato che tutta la sua gamma di vetture beneficerà di un miglioramento degli equipaggiamenti di serie. Dalla 208 alla 5008, l'obiettivo della casa automobilistica francese è quello di offrire più tecnologia, sicurezza e comfort. Inoltre, aspetto molto importante, a seconda del modello e della versione, questi miglioramenti rappresentano fino a 1.750 euro di equipaggiamento aggiuntivo.
L'aggiornamento si concentra soprattutto sul cuore della gamma. Infatti, gli allestimenti Allure e GT sono stati sostituiti da Allure Plus e GT Plus. Inoltre, la casa francese sta rivendendo e ampliando la sua offerta di servizi connessi. Per i veicoli dotati di navigazione di serie o quando la navigazione è selezionata come opzione, la durata dell'abbonamento Connect Plus incluso aumenta da 6 mesi a 4 anni.
Più contenuti di serie, ecco le novità Peugeot
Entriamo nei dettagli e scopriamo le novità di tutti i modelli della casa francese
Peugeot 208 e 2008
Allure Plus
Sostituendo la versione Allure, la Allure Plus aggiunge:
- Telecamera di retromarcia
- Ingresso e avviamento senza chiave
- Kit di riparazione pneumatici
GT Plus
Sostituendo l'allestimento GT, GT Plus aggiunge:
- Navigazione connessa
- Sistema di guida semi-autonoma Highway Assist 1.0
- Ricarica wireless per smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
Peugeot 308
Allure Plus
Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:
- Ingresso e avviamento senza chiave
- Sensori di parcheggio anteriori
- Navigazione connessa
- I-Toggle personalizzabili
- Regolazione lombare del sedile del conducente
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
GT Plus
Sostituendo l'allestimento GT, GT Plus aggiunge:
- Assistenza autostrada 1.0
- Assistenza al cambio di corsia
- Monitoraggio dell'angolo cieco
- Allarme Traffico Posteriore
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
Gamma Peugeot
Peugeot 408
Allure Plus
Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:
- Cerchi in lega da 19 pollici
- Sensori di parcheggio anteriori
- Navigazione connessa
- I-Toggle personalizzabili
- Regolazione lombare del sedile del conducente
- Ricarica wireless per smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
GT Plus
Sostituendo la versione GT, GT Plus aggiunge:
- Assistenza al cambio di corsia
- Monitoraggio dell'angolo cieco
- Allarme Traffico Posteriore
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
Peugeot 3008 e 5008
Allure Plus
Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:
- Sensori di parcheggio anteriori
- Navigazione connessa
- PEUGEOT Panoramic i-Cockpit da 21 pollici
- Cruise Control Adattivo
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
Su Peugeot e-5008, questo livello di allestimento include anche le barre al tetto.
GT Plus
Sostituendo la versione GT, GT Plus aggiunge:
- Assistenza autostrada 1.0
- Assistenza al cambio di corsia
- Monitoraggio dell'angolo cieco
- Allarme Traffico Posteriore
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).