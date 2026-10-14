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Peugeot rinnova la gamma, più valore e accessori di serie: tutte le novità

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4 ore fa - Cosa cambia su 208, 308, 3008 e 5008

A seconda del modello e della versione, il valore delle dotazioni aggiuntive raggiunge i 1.750 euro
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Peugeot ha annunciato che tutta la sua gamma di vetture beneficerà di un miglioramento degli equipaggiamenti di serie. Dalla 208 alla 5008, l'obiettivo della casa automobilistica francese è quello di offrire più tecnologia, sicurezza e comfort. Inoltre, aspetto molto importante, a seconda del modello e della versione, questi miglioramenti rappresentano fino a 1.750 euro di equipaggiamento aggiuntivo.

L'aggiornamento si concentra soprattutto sul cuore della gamma. Infatti, gli allestimenti Allure e GT sono stati sostituiti da Allure Plus e GT Plus. Inoltre, la casa francese sta rivendendo e ampliando la sua offerta di servizi connessi. Per i veicoli dotati di navigazione di serie o quando la navigazione è selezionata come opzione, la durata dell'abbonamento Connect Plus  incluso aumenta da 6 mesi a 4 anni.

Più contenuti di serie, ecco le novità Peugeot

Entriamo nei dettagli e scopriamo le novità di tutti i modelli della casa francese

Peugeot 208 e 2008

Allure Plus
Sostituendo la versione Allure, la Allure Plus aggiunge:

  • Telecamera di retromarcia
  • Ingresso e avviamento senza chiave
  • Kit di riparazione pneumatici

GT Plus
Sostituendo l'allestimento GT, GT Plus aggiunge:

  • Navigazione connessa
  • Sistema di guida semi-autonoma Highway Assist 1.0
  • Ricarica wireless per smartphone
  • Kit di riparazione pneumatici

Peugeot 308

Allure Plus
Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:

  • Ingresso e avviamento senza chiave
  • Sensori di parcheggio anteriori
  • Navigazione connessa
  • I-Toggle personalizzabili
  • Regolazione lombare del sedile del conducente
  • Ricarica wireless di smartphone
  • Kit di riparazione pneumatici
     

GT Plus
Sostituendo l'allestimento GT, GT Plus aggiunge:

  • Assistenza autostrada 1.0
  • Assistenza al cambio di corsia
  • Monitoraggio dell'angolo cieco
  • Allarme Traffico Posteriore
  • Ricarica wireless di smartphone
  • Kit di riparazione pneumatici

Gamma Peugeot

Peugeot 408

Allure Plus
Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:

  • Cerchi in lega da 19 pollici
  • Sensori di parcheggio anteriori
  • Navigazione connessa
  • I-Toggle personalizzabili
  • Regolazione lombare del sedile del conducente
  • Ricarica wireless per smartphone
  • Kit di riparazione pneumatici
     

GT Plus
Sostituendo la versione GT, GT Plus aggiunge:

  • Assistenza al cambio di corsia
  • Monitoraggio dell'angolo cieco
  • Allarme Traffico Posteriore
  • Ricarica wireless di smartphone
  • Kit di riparazione pneumatici

Peugeot 3008 e 5008

Allure Plus
Sostituendo l'allestimento Allure, la Allure Plus aggiunge:

  • Sensori di parcheggio anteriori
  • Navigazione connessa
  • PEUGEOT Panoramic i-Cockpit da 21 pollici
  • Cruise Control Adattivo
  • Ricarica wireless di smartphone
  • Kit di riparazione pneumatici

Su Peugeot e-5008, questo livello di allestimento include anche le barre al tetto.

GT Plus
Sostituendo la versione GT, GT Plus aggiunge:

  • Assistenza autostrada 1.0
  • Assistenza al cambio di corsia
  • Monitoraggio dell'angolo cieco
  • Allarme Traffico Posteriore
  • Ricarica wireless di smartphone
  • Kit di riparazione pneumatici
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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