Questa Peugeot con 3 motori e 816 CV anticipa la futura 208

Peugeot ha portato due novità al Salone di Parigi. La prima è la RCZ Vision che vi abbiamo già raccontato. La seconda, invece, è la Peugeot E-T16 Concept. Modello che adotta un nome importante dato che il concept riprende lo spirito della 205 T16, protagonista ai Mondiali Rally 1985 e 1986.

Dunque, la nuova Peugeot E-T16 Concept riporta in vita un'icona della casa francese in chiave elettrica e lo fa con numeri da vera hypercar dato che si parla di ben 816 CV che permettono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 16 secondi.

Non solo si tratta della Peugeot più potente della storia perché il concept ci offre la visione definitiva della prossima generazione della Peugeot e-208.

3 motori elettrici e 816 CV

Il powertrain è composto da tre motori elettrici: uno all'anteriore e due al posteriore. La potenza combinata arriva a ben 816 CV come già accennato prima. Il rapporto peso/potenza scende sotto i 2 kg per CV, un dato notevole. Lo 0-100 km/h richiede 2,5 secondi. Per toccare i 300 km/h ne bastano 16. Il comunicato non indica però la velocità massima.

Peugeot E-T16 Concept

C'è il torque vectoring che distribuisce la coppia in tempo reale. Lo fa tra le due ruote posteriori e tra i due assi, in base all'aderenza. Le modalità di guida sono tre e agiscono su erogazione, ripartizione della coppia e taratura delle sospensioni. Tra queste c'è la Track, pensata per la guida in pista. Una quarta modalità permette di personalizzare i parametri a piacere.

Per fermare tutta questa potenza ci sono quattro dischi da 380 mm. Spicca, in particolare, il freno a mano idraulico montato in verticale, proprio come sulle auto da rally. Le gomme Michelin sono da 275 mm davanti e 315 mm dietro. Il tema più delicato, trattandosi di un'auto elettrica, è il surriscaldamento delle batterie.

Peugeot E-T16 Concept

Peugeot Sport ha adottato la tecnologia chiamata Side Cooling, derivata dalle corse. Raffredda le celle dalle pareti laterali e non dalla base, come nei sistemi tradizionali. Il risultato? La E-T16 Concept completa tre giri del Nürburgring, oltre 60 km, in modalità Performance senza limitazioni di potenza. L'architettura a 800 V si abbina a una batteria da 85 kWh. L'autonomia raggiunge, secondo Peugeot, 400 km nel ciclo WLTP combinato. Per ricaricare dal 10% all'80% servono meno di 15 minuti.

Esterni e interni

Esteticamente la concept guarda in due direzioni. Da un lato cita la 205 T16, dall'altro inaugura il linguaggio Feline Future, che debutterà sulla prossima E-208.

La novità più evidente è la firma luminosa a tre artigli, ripensata in orizzontale. Davanti e dietro, tre linee sottili incorniciano il logo illuminato. Al posteriore c'è un doppio diffusore con due elementi aerodinamici regolabili.

Peugeot E-T16 Concept, interni

Non mancano nemmeno alcuni richiami al passato come il colore Winchester Matte Grey, molto vicino al grigio originale.

Salendo a bordo, troviamo la nuova generazione del Peugeot i-Cockpit, completamente digitale. Il display panoramico da 21 pollici è leggermente curvo ed è posizionato sulla linea degli occhi. Sotto, c'è il nuovo volante Hypersquare, con tecnologia steer-by-wire.

Per la prima volta, l'Hypersquare integra un display centrale configurabile che mostra velocità e tempi sul giro in base alle condizioni di guida. Occupa lo spazio normalmente riservato all'airbag che qui non serve perché il concept adotta cinture di sicurezza a quattro punti.

I sedili sono in fibra di carbonio, rivestiti con tessuti tecnici e con la pelle riciclata Pelinova.

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